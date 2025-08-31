Horóscopo de hoje: domingo (31.08.25)

O signo de Virgem sabe ouvir, e seu conselho será sempre razoável e sensível; além disso, não se ofende, caso você decida não seguir suas palavras. O virginiano se mostra um ótimo amigo na medida em que não se importa de criticá-lo quando acha que você está errado, ou seja, sempre se obtém a verdade de um virginiano.

Quem nasceu hoje

Conseguirá sucesso em carreiras em que necessite comando. Sabe como tirar o máximo das pessoas à sua volta. A garra e criatividade são os pontos fortes desse nativo. Será muito feliz na vida a dois e familiar. É leal, vigoroso e competente.

Alerta

Os sagitarianos passam o domingo no alerta, e a rotina deve ser sua aliada enquanto durar esta fase desfavorável. Não deixe a desconfiança atrapalhar o relacionamento com seu par afetivo e com a família. Cuidado com a saúde.

Áries – O ariano geralmente não se dá bem com trabalhos rotineiros e repetitivos, com pouco ou nenhuma chance de promoção ou progresso. É claro que sempre existem exceções à regra. C. 370 M. 0199

Touro – O talento para negócios e finanças é notável em Touro, e o fator segurança geralmente terá seu peso na hora de escolher a profissão. Por exemplo é comum encontrá-los trabalhando em grandes companhias estáveis. C. 401 M. 5914

Gêmeos – O geminiano tem um talento especial para vendas, e pode se tornar excelente representante comercial. Ele geralmente se sente muito bem rodando por conta da companhia e fazendo visitas regulares a clientes. C. 965 M. 1323

Câncer – Gosta de prestar serviço para a comunidade, e encontra segurança na expressão desta dedicação. Isto o faz sentir-se bem, além de realizado, pois saberá que o contentamento dos outros será um resultado de seus esforços. C. 642 M. 9609

Leão – A sociedade precisa daqueles que brilham sob as luzes de um refletor, bem como daqueles que preferem desempenhar um papel mais apagado. O leonino é encontrado em todos os setores da vida. C. 032 M. 3046

Virgem – Logo que um virginiano recebe instruções precisas, sobre o trabalho, ele põe mãos à obra e todos, do gerente à servente, podem ficar tranquilos, pois ele estará sempre presente e sempre eficiente. C. 183 M. 2267

Mais previsões

Libra – O libriano dá o melhor de si quando trabalha junto de outras pessoas, pois aprecia as atmosferas em que a responsabilidade é partilhada e as decisões são tomadas em conjunto. C. 576 M. 6438

Escorpião – O escorpiano trabalha bem em firmas altamente competitivas, nas quais possa chegar a uma boa posição. Gosta de conseguir o melhor negócio para suas companhias em qualquer transação. C. 140 M. 4790

Sagitário – É o planejador de esquemas amplos, capazes de tratar com situações gerais, bem ao contrário, por exemplo, daquelas pessoas muito capacitadas a decidir em que ordem os parágrafos de um relatório será mais bem colocado. C. 321 M. 8281

Capricórnio – O capricorniano é leal e a tradição é muito importante para ele, mas, algumas vezes, essas qualidades vão forçá-lo a ficar num nível modesto por razões familiares, ao invés de triunfar em uma carreira, como gostariam. C. 719 M. 9565

Aquário – O aquariano deve se dedicar ao planejamento do trabalho, para que seja feito de maneira mais rápida, eficiente e interessante. Se por exemplo, estiver trabalhando na seção de montagem de uma fábrica isto será o ideal. C. 265 M. 0152