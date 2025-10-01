Horóscopo de hoje: quarta-feira (01.10.25)

Libra possui grande sintonia para com os temas que envolvam a harmonia e a estética, sabe apreciar como ninguém um concerto musical, uma exposição de arte e quaisquer atividades que tragam um apelo à sua sensibilidade. O contato com a natureza é outra de suas motivações básicas, esteja sempre disposto a caminhadas e excursões pelos campos e pelas montanhas.

Quem nasceu hoje

Gosta de agir diretamente nos problemas. Está sempre em busca de novos estímulos. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Muito criativo, irá se destacar na carreira que escolher. Leal, impetuoso e carismático.

Alerta

Os nativos de Capricórnio ficam no alerta até às 16h53, e a indicação é para ter cuidados durante este período negativo no trabalho e vida pessoal. Após este horário a rotina deverá ser dos aquarianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Dia para ser vivido ao lado de familiares. Muita harmonia na vida profissional. Conseguirá se livrar de uma porção de problemas e pessoas aproveitadoras. Positivo para viagens e acertos no amor. C. 743 M. 9385

Touro – Período para resolver a maior parte dos problemas familiares, conte com apoio da pessoa amada. O Sol na sua sexta casa, contribui para levar adiante seus projetos. Evite o estresse. C. 406 M. 3438

Gêmeos – Fase que é um privilegiado ao lado das pessoas com quem trabalha ou negocia. Boas energias para a saúde. Você se sente feliz com seu amor, explore a sensualidade. Conte com Peixes. Tente na loteria. C. 089 M. 5922

Câncer – Os astros dão força para organizar o trabalho e, ter sucesso em novos empreendimentos. Solução de antigos projetos domésticos. Acontecimentos inesperados ajudarão a realizar seus planos. Amor calmo. C. 221 M. 6814

Leão – O equilíbrio financeiro traz chances de novos negócios e acordos familiares. Pode acertar parceria, sociedade ou mudar de emprego. Vênus realiza seus sonhos afetivos. C. 578 M. 4209

Virgem – Você caminha bem na busca de realizações, e como tem os pés no chão não precisará se preocupar, somente a felicidade e o sucesso estarão ao seu lado. Novas emoções no amor. Proteção da família. C. 166 M. 0693

Libra – A fase indica a necessidade de organizar os negócios, buscar apoio da família em novos projetos e não esquecer que tem parentes precisando da sua colaboração. Tudo certo no trabalho. Amor exigente. C. 894 M. 7403

Escorpião – Período que deve ir devagar em suas ambições, o Sol não o favorece e o ideal é ficar na rotina. Evite decepções com amigos de Capricórnio e Peixes. Desfavorável para mudanças no lar. Amor neutro. C. 325 M. 2670

Sagitário – Fase que se sente livre para resolver, iniciar e aceitar apoio nos negócios e trabalho. Apesar das exigências da família, não ficará sem dinheiro. Mudança no visual o deixará mais feliz. Amor com proteção. C. 677 M. 1145

Capricórnio – Você fica no alerta até às 16h53, portanto deixe as decisões profissionais e financeiras para amanhã. A família estará bem exigente. Não abuse na alimentação. Seja cauteloso ao lidar com seu amor. C. 950 M. 8567

Aquário – O dia será perfeito, você se sente realizado com o carinho na vida familiar. A partir das 16h53 entrará no alerta, a Lua na sua 12ª casa, desequilibra seu emocional. Não desconte em ninguém sua frustração. C. 218 M. 4081

Peixes – Período que conquistará novos amigos e acerto dos problemas da família. Dia com saldo positivo. O convívio com seu amor promete ser bem estimulante, vem mais carinhos. Finanças equilibradas. C. 034 M. 3756