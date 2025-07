Horóscopo de hoje: quarta-feira (02.07.25)

Cancerianos são paternais por natureza, e não é incomum um pai deste signo partilhar a tarefa de alimentar os filhos, além de trabalhar muito para dar um bom padrão de vida a sua família. A mãe de Câncer também possui forte instintos maternais, embora uma criança que seja mais independente e livre possa considerá-la, às vezes, sufocante e repressora.

Quem nasceu hoje

Nada fará desistir dos objetivos profissionais e pessoais. A energia física e mental é acima da média. Não teme trabalhar sob pressão. É muito disciplinado, e com aberturas para o comando. Bondoso, audacioso e correto.

Alerta

Os nativos de Libra passam o dia no alerta, e os astros aconselham prudência no campo de trabalho. A paciência é indicada ao lidar com a família e amigos. No amor, controle as mudanças de humor e às cobranças. Saúde neutra.

Áries – Dia propício para acertar pendências domésticas, incluindo compras para o lar. Os planos profissionais encontram alguns obstáculos. Peça apoio para nativos de Virgem e Gêmeos. Amor com romance. C. 751 M. 0928

Touro – Nesta fase você deve reorganizar a vida profissional e mudar o que for necessário nos negócios. Os astros dão a maior força para aumentar os ganhos e iniciar novas parcerias. Amor carinhoso. C. 908 M. 4486

Gêmeos – Você tem a partir de agora a presença de Vênus no seu signo, indicando acertos na vida afetiva. Entrada extra de dinheiro. Pode realizar negócios imobiliários. Grandes mudanças no lar. Saúde perfeita. C. 127 M. 2503

Câncer – O Sol passa a transitar no seu signo trazendo mudanças no setor profissional. Já Vênus, na sua desfavorável 12ª casa, desaconselha novos gastos, paciência com o dinheiro. Dê apoio ao seu amor. C. 842 M. 5374

Leão – A indicação para este dia é para evitar novos gastos e compromissos financeiros com a família. Não confunda seus pensamentos com tendências negativas. Carinhos do seu amor. Não saia da rotina. C. 689 M. 9740

Virgem – Marte no seu signo o coloca em lugar de destaque nos seus negócios e traz boas aberturas financeiras. Conseguirá organizar a vida familiar e resolver antigos problemas com seu amor. Saúde equilibrada. C. 014 M. 8252

Confira as previsões para os outros signos

Libra – Dia de alerta, estará incomodado com a família. Não tome decisões drásticas, o ideal é ficar na rotina. Fatos do passado trazem preocupações. Por enquanto, não mude nada e não discuta com o seu amor. C. 503 M. 4059

Escorpião – Você terá um bom dia no trabalho e negócios. Pode sair para compras pessoais e marcar viagens. Compreensão da sua família e resolução de problemas existentes. Saúde perfeita. Amor participativo. C. 237 M. 1765

Sagitário – Você passa por uma fase de transformações e deve ir em busca dos seus ideais. Terá que trabalhar mais e ter paciência com os resultados. Não discuta com Câncer e Libra. Amor e paixão. C. 924 M. 3892

Capricórnio – Dia para aproveitar os amigos, parentes e aceitar apoio para novas investidas financeiras. Pode iniciar negócios e organizar melhor o trabalho. Positivo para viagens, compra e encontros. Amor com atração. C. 464 M. 6387

Aquário – O ambiente familiar esta um tanto difícil, as exigências encontradas só vão deixá-lo num baixo astral. Evite mudanças no lar. Seja prestativo com todos e não espere retribuição. Amor sem definição. C. 795 M. 5613

Peixes – Nesta fase só tem que aproveitar, Sol e Júpiter trazem apoio que necessita para viver melhor no lar e no amor. O trabalho, indica equilíbrio e sucesso financeiro. Amor em paz. Conte com Gêmeos. C. 175 M. 9132

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM