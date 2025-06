Horóscopo de hoje: quarta-feira (04.06.25)

Possuem o dom da observação, capacidade crítica e analítica e aguda inteligência. Sua principal característica é a dualidade, oferecendo, interessantes contrastes. Quando o indivíduo recebe ao nascer a influência total de Gêmeos (isto é, nascimento e o Ascendente, o que poderá ser verificado por meio do horóscopo matemático).

É uma pessoa positiva, o que fará acreditar que tudo é possível. Terá facilidades para trabalhar em projetos próprios. Os obstáculos da vida não serão capazes de tirar seu bom humor e vontade de viver. É animado, bem disposto, e forte.

Os virginianos ficam no alerta até às 10h39, e os astros recomendam rotina durante este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos nativos de Libra nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

