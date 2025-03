Horóscopo de hoje: quarta-feira (05.03.25)

Peixes é o signo da super sensibilidade, e aqueles que nascem sob sua influência podem ser de grande importância para a Humanidade, desde que saibam aproveitar suas elevadas irradiações e qualidades. Os que nascem sob esta influência possuem uma natureza altruísta e humanitária e estão sempre

prontos a trabalhar em benefício de outro.

Nunca deixa de cumprir suas responsabilidades. Os estudos e cursos de capacitação serão constantes durante sua existência. A família será companhia constante em sua vida. Integro, racional e fiel companheiro.

Os nativos de Touro ficam no alerta até às 09h30, e a rotina é indicada enquanto durar esta fase. Adie todo tipo de negociação e não entre em discussões no setor de trabalho. Após esse horários os cuidados serão dos geminianos.

