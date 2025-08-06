Horóscopo de hoje: quarta-feira (06.08.25)
Confira a previsão dos astros para o seu signo
•
Dotados de criatividade os leoninos sentem compulsão em recriar as coisas com que convivem e gerar coisas novas a partir daquilo que conhecem. Os tipos positivos deste signo sentem prazer em doar seu tempo, de se dinheiro em de seu conhecimento generosamente sem pensarem em si mesmos.
Quem nasceu hoje
É uma pessoa independente, e procura sempre abrir seus próprios caminhos. Está em constante aprendizado. Sua personalidade magnética o fará se destacar no mundo profissional e pessoal. Ativo, inteligente e com bom coração.
Alerta
Os nativos de Capricórnio passam o dia no alerta, e os astros indicam rotina no trabalho. Cuidado com gastos fora do orçamento Fase desfavorável para viagens. Procure cuidar mais da sua saúde. No amor, evite brigas desnecessária.
- Áries – Paz, novidades e entendimento na área profissional. Amanhã Marte seu planeta passa a influenciar sua sexta casa astral. Equilíbrio na vida familiar e acertos de convivência. Chances em jogos e loteria. C. 176 M. 3842
- Touro – A Lua aquariana transita no setor das finanças, e você pode realizar novas parcerias e resolver mudanças no trabalho. Conseguirá se livrar dos invejosos. Conte com Aquário e Gêmeos. Amor suave. C. 935 M. 6167
- Gêmeos – Fase de novas perspectivas financeiras. Sua disposição o aproxima do sucesso. Vênus na sua segunda casa, indica novas aberturas profissionais. No lar seja mais presente. Harmonia no amor. C. 284 M. 8416
- Câncer – Você passa por uma fase feliz e, deve ser rápido nas decisões domésticas e no trabalho. Vênus e Júpiter abrem novos horizontes profissionais. Chances de negociar. Amor excelente. C. 591 M. 7780
- Leão – O ideal é ir devagar com suas exigências no trabalho e finanças. A fase é para se programar e dar um tempo para os resultados acontecerem. Mercúrio está parado no seu signo, espere até o dia 12. Amor difícil. C. 315 M. 2320
- Virgem – Período que deve dar mais apoio do que receber, principalmente a família. Evite novos gastos e disputas na área profissional. Cuide da saúde. Pratique algum esporte. Amor equilibrado. Não viaje. C. 749 M. 0201
Confira as previsão para outros signos
- Libra – A fase traz ajuda da família e de parentes distantes. Positivo para compras, viagem e acertos profissionais. Disposição para apoiar à pessoa amada. Conte com Gêmeos e Câncer. Saúde excelente. C. 654 M. 1175
- Escorpião – A palavra é sucesso, novas chances de ganho e mudanças na área profissional. O Sol na sua positiva 10ª casa astral abre caminhos para negócios, parcerias e estimula entrada de dinheiro. Acertos no amor. C. 449 M. 5953
- Sagitário – A Lua está no seu signo, você saiu do alerta e tem um dia de sorte. A estabilidade no trabalho trará novos ganhos, pode investir em mudanças. No amor precisará fazer um sacrifício, não crie problemas. C. 806 M. 9594
- Capricórnio – Você passa pelo alerta, a Lua transita na sua desfavorável 12ª casa. Influencias conflitantes no lar. Não discuta com Virgem. Evite guardar rancores. Amor em fase de acertos. Cuide da saúde. C. 260 M. 3629
- Aquário – O Sol revitaliza suas forças e abre perspectivas na vida doméstica. Você se sente bem para realizar mudanças, sair para compras, incluindo para decoração da sua casa. Dia especial com a família e seu amor. C. 096 M. 4762
- Peixes – A fase atual dá a você muitas chances profissionais e financeiras. Você é um privilegiado. Vênus e Júpiter trazem equilíbrio emocional. Contatos interessantes nos negócios. Saúde perfeita. C. 526 M. 6037
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui
As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM