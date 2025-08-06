Horóscopo de hoje: quarta-feira (06.08.25)

Dotados de criatividade os leoninos sentem compulsão em recriar as coisas com que convivem e gerar coisas novas a partir daquilo que conhecem. Os tipos positivos deste signo sentem prazer em doar seu tempo, de se dinheiro em de seu conhecimento generosamente sem pensarem em si mesmos.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa independente, e procura sempre abrir seus próprios caminhos. Está em constante aprendizado. Sua personalidade magnética o fará se destacar no mundo profissional e pessoal. Ativo, inteligente e com bom coração.

Alerta

Os nativos de Capricórnio passam o dia no alerta, e os astros indicam rotina no trabalho. Cuidado com gastos fora do orçamento Fase desfavorável para viagens. Procure cuidar mais da sua saúde. No amor, evite brigas desnecessária.

Áries – Paz, novidades e entendimento na área profissional. Amanhã Marte seu planeta passa a influenciar sua sexta casa astral. Equilíbrio na vida familiar e acertos de convivência. Chances em jogos e loteria. C. 176 M. 3842

Touro – A Lua aquariana transita no setor das finanças, e você pode realizar novas parcerias e resolver mudanças no trabalho. Conseguirá se livrar dos invejosos. Conte com Aquário e Gêmeos. Amor suave. C. 935 M. 6167

Gêmeos – Fase de novas perspectivas financeiras. Sua disposição o aproxima do sucesso. Vênus na sua segunda casa, indica novas aberturas profissionais. No lar seja mais presente. Harmonia no amor. C. 284 M. 8416

Câncer – Você passa por uma fase feliz e, deve ser rápido nas decisões domésticas e no trabalho. Vênus e Júpiter abrem novos horizontes profissionais. Chances de negociar. Amor excelente. C. 591 M. 7780

Leão – O ideal é ir devagar com suas exigências no trabalho e finanças. A fase é para se programar e dar um tempo para os resultados acontecerem. Mercúrio está parado no seu signo, espere até o dia 12. Amor difícil. C. 315 M. 2320

Virgem – Período que deve dar mais apoio do que receber, principalmente a família. Evite novos gastos e disputas na área profissional. Cuide da saúde. Pratique algum esporte. Amor equilibrado. Não viaje. C. 749 M. 0201

