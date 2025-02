Horóscopo de hoje: quarta-feira (12.02.25)

O aquariano prefere seguir as suas regras, já que é muito independente, dessa forma estabelece as suas próprias leis, sua relação com a vida. Adora surpreender e fazer diferente, sua principal característica é a originalidade. Enquanto não se auto afirma, é visto pelas pessoas com extravagantes, gosta de chocar os mais conservadores.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa aplicada, e sabe que as oportunidades não devem ser perdidas. Não teme nenhum tipo de trabalho. Ao iniciar um projeto, só para ao alcançar os objetivos. A lealdade e companheirismo são suas maiores virtudes. Corajoso, intenso e visionário.

Alerta

Os leoninos ficam no alerta até às 22h08, e a rotina é indicada enquanto durar este período negativo no trabalho. Cuidado com gastos fora do orçamento. Evite ser possessivo na vida a dois. Saúde em leve baixa. Viagens desfavorecidas.

Áries – A passagem de Vênus no seu signo indica a realização financeira, bons acordos que deve fazer para negociar com imóveis e comércio de bebidas. Conquistará seu amor. Livre dos inimigos. C. 704 M. 2215

Touro – Nesta fase você deve procurar caminhos sólidos para novos negócios, organizar as finanças e esperar um pouco para iniciar projetos. Não se indisponha com Câncer e Leão. Amor complicado. C. 085 M. 5961

Gêmeos – Dia positivo nos negócios, trabalho e crescimento financeiro. Satisfação com novos projetos e apoio da família. Favorável para viagens, compras, visitas e acertar o amor. Aumenta o seu prestígio. C. 412 M. 1607

Câncer – A Lua no seu signo traz ótimas energias astrais. Conseguirá resolver a maior parte dos negócios e trabalho. Vênus da a maior força para a vida afetiva e financeira. Mais atenção com a saúde. C. 698 M. 3726

Leão – O dia ainda é de alerta, a Lua entrará no seu signo às 22h08. Não deixe seu astral baixar por qualquer coisa. Tenha paciência com a pessoa amada. Adie viagens e compras. Cuide da saúde. C. 839 M. 0143

Virgem – Você acorda de bom humor e tem a seu dispor a colaboração no trabalho e negócios. Pode receber ajuda da família. Procure ser mais atencioso com seu amor, principalmente se for de Capricórnio ou Aquário. C. 957 M. 2876

Libra – Suas aspirações profissionais começam se definir. Não hesite em fazer mudanças no trabalho e conquistar a liberdade financeira. Muito charme no amor, que vem com carinhos e paz. Tente na loteria. C. 623 M. 5790

Escorpião – A fase traz chances de organizar os negócios, início de projetos e apoio para realizar suas aspirações. Pode assumir novos compromissos financeiros, viajar e sair da rotina com seu amor. C. 319 M. 8502

Sagitário – Pode contar com sócios ou superiores, inclusive com Gêmeos e Câncer em seus projetos de trabalho. As questões profissionais vão dominar sua atenção. Equilíbrio financeiro. Amor com definição. C. 571 M. 9038

Capricórnio – Seus negócios e trabalho estão em fase de boas mudanças financeiras. Conseguirá o equilíbrio em sua vida profissional. Pode contar com apoio de Câncer e Áries. Período para curtir o seu amor. C. 132 M. 7946

Aquário – Sua determinação na busca do sucesso profissional está em alta. Vem sucesso financeiro, aumento das energias físicas e vontade de realizar mudanças no lar. Colaboração do seu amor. C. 764 M. 4459

Peixes – Fase que deve medir bem suas palavras para não provocar brigas com as pessoas do seu trabalho ou negócios. Evite criar problemas com Aquário e Leão. Desfavorável para mudanças no lar. Amor neutro. C. 240 M. 6384

