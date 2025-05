Horóscopo de hoje: quarta-feira (14.05.25)

Quando um taurino se considera ofendido podem explodir em acessos de cólera verdadeiramente assustadores, e são capazes de inesperados e perigosos atos de violência. Ruminam a vingança com a mesma lentidão e perseverança que põem em todos os seus atos e dificilmente esquecem ou perdoam.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com grande poder de persuasão. Conseguirá atingir altos postos de comando no mundo profissional. Nada será capaz de detê-lo até atingir seus objetivos. A família será seu porto seguro. Arrojado, competente e companheiro fiel.

Alerta

Os sagitarianos ainda passam o dia no alerta, e devem ter cuidados redobrados nos negócios. Cautela com os gastos. Fuja de discussões ou poderá magoar seu par afetivo e família. Saúde em leve baixa. Viagens desfavorecidas.

Áries – Suas ideias estão fervilhando, mas evite comentar sobre seus projetos. Dia que enfrentará alguns invejosos. Chances de acertar as finanças. No relacionamento amoroso, controle seu lado inconstante. C. 689 M. 9507

Touro – Você sente que começa uma fase de sucesso e tranquilidade nos negócios e trabalho. Há chances de ganhar mais e resolver os problemas financeiros. A vida amorosa ganha novo impulso. C. 012 M. 5460

Gêmeos – Fase que deve ter calma para alcançar seus objetivo. O trabalho e os negócios trazem problemas e até insatisfação. Evite se precipitar com novos gastos ou mudanças no lar. Busque apoio do seu amor. C. 194 M. 6245

Câncer – A influência atual dos astros trazem oportunidades para acertar seu trabalho e negócios. Novas chances nas finanças. Amplie seus horizontes e contatos profissionais. Amor em alto astral. C. 977 M. 1329

Leão – Dia que estará voltado a resolver as questões domésticas. Positivo para compras, negócios imobiliários e mudanças na decoração do lar. Sinal de tranquilidade no trabalho. Amor com brilho. C. 260 M. 7972

Virgem – Período para excelentes negócios e solução dos problemas financeiros. Pode contar com sócios ou superiores. Chances de mudanças no seu trabalho. Mais paixão pelo seu amor. C. 551 M. 0195

Libra – Bom astral para inovar nos negócios. O clima é de paz com seu amor e com a família. Conquistará o equilíbrio financeiro. O período da tarde será muito produtivo, saia para compras e acertos afetivos. C. 401 M. 8660

Escorpião – Conseguirá reverter os problemas do trabalho, pode receber proposta de novos negócios. Clima de alegrias em seu lar. Saúde equilibrada. Dê atenção e fique mais perto do seu amor. C. 876 M. 9511

Sagitário – O dia é de alerta e o ideal é cuidar do seu emocional. Evite exageros alimentares e bebidas. Será necessário manter a calma no lar, adie novos gastos. Separe as amizades dos negócios. Cuide da saúde. C. 735 M. 3781

Capricórnio – O trabalho caminha para o sucesso e a estabilidade. Poderá contar com a colaboração espontânea de quem negocia com você. Seja mais audacioso no setor afetivo, dê mais atenção ao seu amor. C. 618 M. 2496

Aquário – Você passa bem o dia e tem a seu favor a família colaborando com as mudanças que pretende realizar. Você esta bem colocado em termos financeiros. No amor evite exigências. C. 346 M. 0852

Peixes – Período totalmente feliz no trabalho, negócios e vida familiar. Tudo flui com facilidade. O clima é de alegria. Pode sair para compras e viagens. Aceite ajuda de Virgem, Touro e Áries. Dê apoio a Gêmeos. C. 223 M. 4036

