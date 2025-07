Horóscopo de hoje: quarta-feira (16.07.25)

O canceriano tem tudo para ser excelente amigo, provavelmente será bastante exigente em relação às pessoas a quem considera amigas de verdade, mas, uma vez, decidida, sua escolha será firme. Em geral não se precipitará em fazer amizades, preferindo certificar-se de que tem um relacionamento positivo com alguém antes de antes de admiti-lo em seu círculo de amigos.

Quem nasceu hoje

Nada será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo. Apresenta uma forte personalidade, o que fará se destacar profissionalmente. É impetuoso quando está no comando. Deve praticar algum tipo de esporte. É arrojado, lutador e inteligente.

Alerta

Os arianos passam o dia no alerta, os astros aconselham moderação no ambiente profissional. Evite gastos que possam desequilibrar seu orçamento. Não queira resolver os problemas no amor com imposições. Saúde neutra.

Áries – A Lua está na sua desfavorável 12ª casa, e você deve se prevenir para não criar instabilidades no lar. Fique na rotina, adie viagens, compras e negócios para outro dia. Trabalho sem novidades. Amor neutro. C. 069 M. 1757

Touro – O período é de compreensão com a família. Terá facilidade para organizar o trabalho e, contar com entrada de dinheiro. Dê continuidade aos seus projetos. Apoio de sócios. Amor em alto astral. C. 625 M. 2093

Gêmeos – Você passa por uma excelente fase, o que contribui com o progresso e tranquilidade nos negócios e trabalho. Pode ativar uma sociedade ou parceria. Vá em frente com projetos no lar. Amor liberado. C. 180 M. 4518

Câncer – O momento é positivo para viagens, compras e organizar novos negócios. Sensibilidade está em alta, você recebe apoio da pessoa amada, mas precisará ser mais atencioso. Saúde perfeita. C. 498 M. 3843

Leão – Nesta fase você já sentiu que todos fazem cobrança. As crises servem para se enxergar melhor. O trabalho e negócios estão desgastados. Vá com calma. Peça apoio ao seu amor. C. 854 M. 0921

Virgem – Colaboração da família nos projetos financeiros. Pode iniciar negócios, sair para compra e contar com Libra e Peixes. Aumenta a capacidade de trabalho. Organize seu lar. Tranquilidade no amor. C. 306 M. 2870

Libra – Dia que deve ser tolerante com pessoas do trabalho. Não espere compreensão, pelo contrário é você quem deve ser mais participativo. Finanças neutras. Seu amor precisa mais de atenção. C. 271 M. 5206

Escorpião – Período positivo nos negócios, perspectivas de novos ganhos e resultados promissor nos investimentos. Ótimo para viagens, compras e mudanças na profissão. Bom entendimento no amor. C. 603 M. 8379

Sagitário – Dia que precisará dar apoio à família e sair em busca de novo direcionamento no setor domésticos. Novas atitudes no trabalho. Resolva rápido as questões financeiras. Amor com paixão. Saúde neutra. C. 530 M. 6412

Capricórnio – Fase que deve ser prestativo com a família. Evite cobranças aos parentes. Não fuja das dificuldades, encare tudo de frente e descobrirá seu verdadeiro valor. Positivo para compras e viagens. C. 753 M. 9686

Aquário – Você está mais tranquilo, suave e sonhador e, com isso resolverá a maior parte dos problemas do lar e profissional. Receberá o apoio que necessita para as mudanças que quer realizar. Amor infinito. C. 412 M. 1168

Peixes – Você está livre do alerta, a Lua no seu signo o prepara para o sucesso profissional e financeiro. Não reprima seus desejos por medo de não os alcançar. Confie em você. Saúde ótima. Tente em jogos. C. 043 M. 4935

