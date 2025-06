Horóscopo de hoje: quarta-feira (18.06.25)

Os geminianos possuem inata compreensão da beleza das coisas, embora sua natural tendência seja a de tudo observar com crítica e ceticismo. Em virtude de sua inquietude e versatilidade, suas realizações muitas vezes serão truncadas ou incompletas. Dedicando-se às artes, qualquer que seja a modalidade, terão probabilidade de êxito certo, pois são dotados de grande sensibilidade e intuição.

Tem facilidade para administração, pois é um profissional dedicado. Os trabalhos ligados à comunidade exerceram grande fascínio neste nativo. É o defensor da lei e da ordem. Destemido, alegre e lógico.

Os nativos de Peixes ficam no alerta até às 20h09, e a rotina deve prevalecer enquanto durar este período negativo. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos arianos no trabalho e vida pessoal.

