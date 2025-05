Horóscopo de hoje: quarta-feira (21.05.25)

O geminiano consegue comunicar-se com todos, pois é sempre muito simpático, o amigo de todas as horas. É praticamente invencível numa argumentação, sabe falar, sabe se expressar. Não se prende à rotina. É o eterno adolescente, que teme a velhice, é incapaz de aceitá-la. Segundo o horóscopo de hoje, os nativos deste signo tendem a se tornar superficiais, devido à multiplicidade de atividades a que se dedicam. Não é do tipo apaixonado, mas é muito ciumento.

Quem nasceu hoje

Ainda, de acordo com o horóscopo de hoje, tem um forte magnetismo pessoal, e com isso atrairá a atenção das pessoas à sua volta. Conseguirá boas e duradouras amizades. O raciocínio rápido é um dos pontos fortes deste nativo. As viagens serão constantes. É encantador, aventureiro e talentoso.

Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta, conforme aponta o horóscopo de hoje, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Adie negociações ou mudanças no trabalho para quando estiver fora dessa fase. Procure ter mais paciência com seu par afetivo e família.

Áries – Dia positivo nos negócios, com oportunidade para aumentar os ganhos. Conte com apoio da família para novos investimentos. Novidades no amor, pode assumir compromisso ou se acertar se houve discussões. C. 845 M. 2783

Touro – Neste período pode promover todos os assuntos de ordem material, o sucesso é certo. Melhore sua capacidade de trabalho. A saúde esta perfeita. Paz no lar. Mas, no amor Vênus não o protege. C. 062 M. 4920

Gêmeos – Você tem a presença do Sol protegendo a vida profissional, material e familiar. Você se sente feliz e com vontade de iniciar projetos até no lar. Dia 27 Mercúrio seu planeta, estará no seu signo é só sucesso. C. 953 M. 1417

Câncer – Fase que seu corpo e mente merecem atenção. O Sol desfavorece novas ações. Aborrecimentos no trabalho e negócios. Seja seletivo com suas amizades. Na relação com quem ama, não espere muito. C. 374 M. 7501

Leão – O seu magnetismo vai funcionar como um imã ajudando a conquistar o que quer. O trabalho flui com facilidade e os negócios tendem a crescer. A ajuda que precisa virá de onde menos espera. Seriedade no amor. C. 793 M. 8165

Virgem – Um bom dia no trabalho, que caminha sem dificuldades. Apenas evite ser tão crítico com sócios ou superiores. Aproveite os benefícios que recebe. Novidades no lar. Amor com interferências. C. 289 M. 5640

Libra – Você terá um dia feliz, pode sair para compras, viagens e acertos de negócios. Com o dinheiro, as coisas vão correr bem melhor do que imagina. Resolva os pequenos problemas domésticos. Tente na loteria. C. 990 M. 1736

Escorpião – Dia que estará um tanto tenso, nem pense em descarregar suas mágoas no trabalho ou negócios. Saiba relevar a situação e tire proveito, aceitando apoio de Capricórnio e Aquário. A família colabora. C. 739 M. 0390

Sagitário – Aproveite a influência do Sol na sua sétima casa, pense numa parceria comercial. Boa disposição para renovar o setor de ganhos. Chances no campo social. Seu amor vem com muita paixão. Saúde ótima. C. 628 M. 8875

Capricórnio – Conseguirá acertar o setor financeiro e os negócios tendem a expandir. Seja rápido nas decisões. Apoio de Gêmeos e Leão. A família continua precisando de atenção, assim como seu amor. C. 551 M. 4206

Aquário – O dia será bem positivo, a Lua está no seu signo. Sinais de melhoria e acordos em família. Os projetos financeiros estão em fase de crescimento. Saúde, paz e amor. Conte com Libra e Áries. C. 419 M. 9424

Peixes – Você passa o dia no alerta e o período exige rotina e concentração. Adie novos gastos. Cautela para não criar problemas com seu amor. Evite bebidas alcoólicas e exageros alimentares. C. 103 M. 6059

