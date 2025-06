Horóscopo de hoje: quarta-feira (25.06.25)

O caranguejo, símbolo de Câncer, tem uma carapaça bastante resistente; e, nos assuntos financeiros, os cancerianos se revestem de uma couraça impenetrável para dirigir os negócios com frieza e astúcia. São ambiciosos, astutos e intuitivos, com, uma aguda perspicácia para os negócios, que lhes é muito útil.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa esforçada e procura sempre a realização pessoal em tudo o que faz. Será conhecido pela sua competência, modo de ver e analisar as situações. A família será o seu porto seguro. É arrojado, intenso e objetivo.

Alerta

Os cancerianos passam o dia no alerta, e a indicação é para analisar com cuidado o que está acontecendo no trabalho. Evite gastos fora do orçamento. Se afaste de pessoas invejosas. Não deixe que a insegurança se instale no seu relacionamento.

Áries –

Touro –

Gêmeos –

Câncer –

Leão –

Virgem –

Confira a previsão para outros signos

Libra – A preocupação com a família deixa de existir, todos estão bem e você pode realizar as mudanças que quiser. Ótimo para compras, viagens e parcerias comerciais. Vênus traz amor e acertos financeiros. C. 827 M. 1369

Escorpião –

Sagitário –

Capricórnio –

Aquário –

Peixes – Você terá facilidade em expor suas ideias. Use sua capacidade para resolver os negócios, trabalho e colaborar com a família. Esta é uma fase feliz. Muita paixão com seu amor. Tente na loteria. C. 465 M. 9590

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM