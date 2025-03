Horóscopo de hoje: quarta-feira (26.03.25)

Sociáveis e extrovertidos, os arianos são uma grande companhia e, graças a sua alegria e vivacidade, dão alma e vida a qualquer festa. Às vezes, no entanto, eles se transformam e se fecham repentinamente, quando se frustram nos assuntos do amor. Isso em geral acontece quando os arianos são abandonados numa relação amorosa, coisa que eles levam muito a sério. Atrás de sua aparência jovial e animada, se escondem pessoas sensíveis e vulneráveis.

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional e pessoal. Apresenta grande poder de concentração. Conquistará sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

Os aquariano ficam no alerta até às 16h33, e a indicação é para manter a rotina enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos nativos de Peixes no trabalho e vida pessoal nos próximos dois dias e meio.

