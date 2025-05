Horóscopo de hoje: quarta-feira (28.05.25)

Os geminianos gostam de sair sem compromisso com os amigos, encontrá-los em lugares novos ou fazer pequenos passeios com eles. Segundo o horóscopo de hoje, com sua natureza aberta e conversadora, fazem amizade com facilidade, como nas muitas viagens que empreendem. Como amigo, o geminiano vai proporcionar entretenimento e diversão. É uma verdadeira mina de informação.

Quem nasceu hoje

Sua personalidade será marcante, graças ao magnetismo pessoal que vai transmitir. Uma profissão liberal é o mais indicado para você. Receberá o reconhecimento por seus atos de caridade. Vigoroso, inteligente e leal.

Alerta

Os nativos de Gêmeos ficam no alerta até às 14h34, e a rotina é indicada durante esse período. Evite entrar em confronto com seu par afetivo. Não descuide do seu sistema nervoso. Após esse horário os cuidados serão dos cancerianos.

Confira o horóscopo de hoje!

Áries – Fase positiva para se livrar dos invejosos. Pode contar com equilíbrio profissional e financeiro. Apoio de sócios ou superiores. Desejo de compartilhar com a família seu sucesso. Amor com diálogo. C. 597 M. 2145

Touro – Você sente que passa por um bom período, conseguirá acertar novos negócios. A pedida é ficar em alto astral. No amor, o ideal é entender que Vênus seu planeta, só vai ajudar a partir do dia 7 de junho. C. 479 M. 3890

Gêmeos – O Sol esta no seu signo, mas hoje a Lua desfavorece novas ações, é o período do alerta. Tenha paciência no trabalho, evite novos gastos. Aposte no seu equilíbrio emocional. Amor em paz. C. 132 M. 4050

Câncer – Período que precisará transmitir calma e compreensão, lembre-se que você passa pelo seu inferno astral, fase antes do aniversário. Adie viagens, compras e decisões na área afetiva. Entrará no alerta às 14h34. C. 746 M. 0513

Leão – Um bom dia no trabalho e no lar. O desejo de compartilhar sua vida vai fazer a diferença com a família, que também transmite segurança. Vá em frente com seus projetos financeiros. Amor compartilhado. C. 224 M. 9465

Virgem – Você passa por um bom período e tem a seu dispor a presença positiva da família. O trabalho e negócios fluem com sucesso. Bom dia para viagens, compras e se acertar com seu amor. Seja menos crítico. C. 881 M. 1670

Libra – Nesta fase não terá do que se queixar, pelo contrário receberá carinhos da família. Se tiver que negociar, evite nativos de Gêmeos e Câncer. Confiança será a palavra chave na sua profissão. Saúde perfeita. C. 503 M. 6986

Escorpião – Dia exigente na sua área de negócios, evite realizar mudanças financeiras. Mais uns dias e tudo voltará ao normal. Os astros vão dar força para organizar a vida familiar. Esta firme no amor. C. 068 M. 5627

Sagitário – Pode pedir apoio para novos negócios e gastos domésticos. A hora é de usufruir o que já conquistou e contar com o melhor. Viagens, compras e até visitas. Apoio no trabalho. Não abuse das gorduras. C. 273 M. 4338

Capricórnio – Você passa por uma fase que pode pedir apoio aos colegas de trabalho ou sócios se os tiver. Evite cobranças com a família. Pense bem não é hora de discussões. Amor com exigências. C. 612 M. 8794

Aquário – O dia é de sucesso nas investidas financeiras. Terá o apoio da família para organizar as mudanças que pretende realizar. Conte com o melhor. Amor tranquilo e participativo. Tente na loteria. C. 926 M. 7252

Peixes – A fase traz oportunidades para realizar negócios com Leão e Libra. A vida familiar esta em harmonia, pode pensar em mudar ou melhorar a decoração da sua casa. Amor total e seguro. Conte com a sorte. C. 756 M. 2803

