Horóscopo de hoje: quarta-feira (30.04.25)

Touro é um signo da Terra, de natureza fixa, por isso ninguém consegue ser mais parado do que o nativo deste signo. Pode ser que seja exagero, mas a verdade é que o taurino precisa de alguma forma de segurança material para sentir que tem o controle absoluto da situação, mesmo que para isso seja obrigado a se controlar mais em seus gastos. As profissões que mais têm a ver com ele são: fazendeiros e ainda artistas.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional e pessoal. Apresenta forte; poder de concentração. Conquistará sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

Alerta

Os geminianos ainda passa o dia no alerta e a indicação é de rotina durante este período negativo. Adie as mudanças e acertos no campo de trabalho. Cuidado com os gastos. No amor, evite cenas de ciúmes. Saúde em leve baixa.

Áries – Fase positiva para realizar mudanças no setor profissional, conseguirá organizar seus negócios. Boas notícias sobre as finanças. O clima é de sucesso. Amor em fase de acertos. Saúde perfeita. C. 310 M. 8038

Touro – Vênus, começa a transitar na sua 12ª casa astral. Pode ter problemas financeiros. Economize e vá devagar nas mudanças que pretende realizar. Mais uns dias e tudo volta ao normal, inclusive no amor. C. 105 M. 9616

Gêmeos – O dia é de alerta, abandone os hábitos que prejudicam seu futuro. Invista na aparência, seu bem estar depende da imagem que passa aos outros. Adie viagens, compras e decisões domésticas. Cuide da saúde. C. 527 M. 0702

Câncer – As boas vibrações astrais devem alegrar seu dia no trabalho e no lar. Fase que não deve perder o contato com amigos. Poderá ganhar dinheiro com atividade extra. No amor estará mais simpático. Saúde ótima. C. 253 M. 6842

Leão – Bom astral para inovar nos negócios. Poderá contar com a presença de Vênus e Mercúrio na sua positiva nona casa. Realização de muitos projetos de trabalho. Forte atração no amor. C. 668 M. 2180

Virgem – Você passa por um bom período, e pode receber proposta de negócios e trabalho. Terá sucesso se usar sua intuição para iniciar projetos de parceria. Amor com total sintonia. Lar com boas mudanças. C. 438 M. 1365

Libra – Dia que estará um tanto tenso com a família, não crie problemas com Capricórnio e Gêmeos. Procure se expressar melhor com seu amor. O seu trabalho caminha a passos largos para o sucesso. C. 581 M. 4457

Escorpião – Período que deve aceitar apoio para mudanças na área profissional e conquistar maior equilíbrio financeiro. Sucesso com negócios feitos em parceria. Apoio da família. Dia tranquilo no lar e amor. C. 375 M. 8694

Sagitário – A fase traz oportunidades de mudar o rumo da sua vida profissional. Alto astral para viagens, compras e decisões ligadas a sociedade comercial. Amor com muitos carinhos, paixão em alta. Saúde ótima. C. 847 M. 7902

Capricórnio – A influência atual do Sol proporciona grandes alegrias e mudanças nos negócios e trabalho. Algumas novidades em seu lar. Pode sair para compras, viagens, visitas e encontro afetivo. C. 094 M. 3581

Aquário – Você sente que pode mudar e resolver muitos dos problemas da família. Vá em frente e conquiste o equilíbrio profissional. Alto astral com as finanças. Organize a vida afetiva. C. 716 M. 5729

Peixes – Vênus, passa a transitar na sua segunda casa indicando o sucesso financeiro e profissional. Aproveite todas as chances para tomar a iniciativa e estabelecer metas para o lar, trabalho e amor. C. 959 M. 6270

