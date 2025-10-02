Horóscopo de hoje: quinta-feira (02.10.25)

Os nativos de Libra particularmente as mulheres, possuem um lado agressivo e uma enorme energia para os negócios. Têm mente bastante aguçada e, enquanto alguns cedem aos desejos dos outros, a maioria apresenta opiniões firmes no que acreditam.

Quem nasceu hoje

É lógico e procura agir dentro dessa linha na vida profissional e pessoal. Terá atração pela política e trabalhos junto ao grande público. Sabe usar o poder como poucos. Será persuasivo, cuidadoso e com grande prestígio em seu meio social.

Alerta

Os aquarianos passam o dia no alerta. Esta é uma fase para resolver os problemas com calma. Evite assumir novas responsabilidades no trabalho. Fique dentro do orçamento, evite novos gastos. No amor, procure ser menos ciumento.

Áries – Fase que deve se preparar para ganhar mais, e resolver assuntos com quem negocia ou trabalha. Melhora da saúde, mais energias para viagens, compras e encontro com amigos. Período calmo no amor. C. 801 M. 7490

Touro – Boas perspectivas na área de negócios, que traz o sucesso financeiro. Use determinação nos seus objetivos e pode esperar pelo equilíbrio. Positivo para viagens e compras. Amor suave. C. 097 M. 3134

Gêmeos – O Sol na sua positiva quinta casa, é sinal que resolverá todos os problemas financeiros, dos negócios e trabalho. Comunicação e simpatia devem melhorar seus ganhos. Amor envolvendo a família. C. 946 M. 1210

Câncer – Bom astral para tratar e resolver assuntos da família. A força poderosa do Sol na sua positiva quarta casa deve trazer a solução de negócios imobiliários. Trabalho equilibrado. Amor expressivo. C. 284 M. 5342

Leão – A influência astral positiva na sua vida profissional, traz chances de mudar, organizar e resolver os negócios da família com setor financeiro em alta. Evite exigências no amor, cuidado com discussões. C. 178 M. 4963

Virgem – O Sol revitaliza suas forças e abre perspectivas em sua vida. Conseguirá acertar os problemas da família e acertar o setor afetivo. Mas, mantenha os planos financeiros em segredo. Saúde excelente. C. 233 M. 0657

Libra – Fase que estará pronto para colaborar com a família e resolver os problemas. Evite pedir favores no setor profissional, pode ter dificuldades com pessoas de Capricórnio e Aquário. O amor esta exigente. C. 382 M. 8021

Escorpião – O período pede maior concentração na área financeira, o ideal é evitar novos gastos. Saiba lidar com pessoas invejosas e não saia da rotina em relação à vida familiar. Evite se decepcionar com seu amor. C. 425 M. 2684

Sagitário – O seu dia será de equilíbrio profissional e financeiro. Haverá sim sucesso em questões materiais. Estabilidade na vida familiar, todos procuram colaborar e transmitir boas energias. Amor estável. C.765 M. 6243

Capricórnio – Você esta livre do alerta e tem um bom dia no lar e trabalho. Evite criar problemas com Câncer e Virgem. O setor financeiro caminha para a estabilidade. Amor carinhoso. Tente na loteria. C. 954 M. 3876

Aquário – Dia de alerta, saiba lidar com as pessoas do trabalho, não espere colaboração. Não se preocupe com as finanças, logo terá boas respostas. Tenha cuidado com seus segredos, evite falar de você. C. 127 M. 4759

Peixes – Dia que traz segurança na área profissional e com isso o equilíbrio financeiro. Evite por enquanto realizar mudanças nos negócios. Pode ter decepção com pessoas da família. Amor com muita paixão. C. 216 M. 7501