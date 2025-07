Horóscopo de hoje: quinta-feira (03.07.25)

Os cancerianos costumam se adaptar a qualquer ambiente de trabalho, seja por serem suficientemente adaptáveis para não deixar se sufocar pela atmosfera predominante, seja, porque sua carapaça protetora vem em seu socorro em ambientes desagradáveis, fazendo com que consigam repelir qualquer coisa que os constranja.

Quem nasceu hoje

A sua personalidade empreendedora fará se destacar profissionalmente. Terá facilidade para o comando, pois nada escapa ao seu olhar meticuloso. A família será importante engrenagem em sua vida. É inteligente, disposto e verdadeiro.

Alerta

A Lua traz o alerta para os nativos de Libra, e a rotina é indicada enquanto durar este período negativo. Não realize mudanças no setor de trabalho ou inicie novo projeto. Cuidado com os gastos. No amor, procure ser menos exigente.

Áries – Seu dinamismo no trabalho ajudará conquistar o equilíbrio financeiro. Logo terá respostas positivas nos negócios. Conte com a colaboração da família, para juntos acertarem os problemas do lar. Amor equilibrado. C. 486 M. 8347

Touro – O trabalho está movimentado e as indecisões desaparecem. Poderá contar com bons acordos financeiros. As vitórias dependem da sua tranquilidade. Saia para compras. Sorte em jogos e no amor. C. 210 M. 3023

Gêmeos – Você tem a seu favor Vênus o planeta que rege o amor, mas também o dinheiro e ons negócios. Fase que não terá com que se preocupar, apenas usufruir. Os problemas de saúde desaparecem. Amor livre. C. 648 M. 0117

Câncer – Você sente as energias renascerem, é a fase do seu aniversário. Mas, ainda precisará entender que Vênus não o favorece, e o amor traz preocupações. Ter paciência ajuda muito. Evite novos gastos. C. 733 M. 1792

Leão – A fase que antecede a entrada do Sol no seu signo é difícil. Por mais que busque a solução dos problemas, poucos resultados acontecem. Negativo para novos negócios. Não discuta com a família. Amor equilibrado. C. 971 M. 2563

Virgem – A Lua no seu signo traz energia que o coloca de frente com o sucesso no trabalho. Aumentam as chances de negociar com Touro e Peixes. Movimente as mudanças que quer realizar no lar. Amor com charme. C. 399 M. 9212

Confira as previsões para os outros signos

Libra – Você ainda passa o dia no alerta e deve fugir de provocações no trabalho. Desfavorável para compras, viagens e mudanças no lar. Tenha cuidados com a saúde. Seja paciente com seu amor. C. 396 M. 1935

Escorpião – Dia tranquilo, tudo acontece como previu. Pode sair para compras, viagens, visitas e novos compromissos financeiros. Boa convivência no lar e no trabalho. Saúde perfeita. A pessoa amada precisa de atenção. C. 824 M. 4288

Sagitário – A fase é de muitas transformações na estrutura da vida familiar e profissional. Melhoram as relações de amizades, incluindo com as pessoas que negocia. Amor com paixão e acertos de convivência. C. 168 M. 5630

Capricórnio – Dia que sentirá a necessidade de melhorar o relacionamento no setor de trabalho. Receberá o apoio que necessita para organizar os negócios, inclusive pensar em parceria. Amor vibrante. Saúde ótima. C. 202 M. 8873

Aquário – Você precisará de equilíbrio para não discutir e nem criar problemas com a família. As questões judiciais e novos negócios precisam de atenção. Sua intuição mostrará o caminho a seguir. Amor calmo. C. 754 M. 6706

Peixes – Período que conseguirá organizar assuntos da família e chances de resolver as questões financeiras. O trabalho e negócios estão bem colocados. Amor com novidades. Ótimo para compras e viagens. C. 685 M. 3459

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM