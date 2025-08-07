Horóscopo de hoje: quinta-feira (07.08.25)

A personalidade marcante da leonina exige que assim proceda, mas uma vez unida ao homem por um vínculo mais forte, tomará as rédeas e tentará o domínio absoluto. Precisará, por isso mesmo encontrar um companheiro forte e decidido, do signo de Áries ou Gêmeos, para sentir-se verdadeiramente dominada e contida como mulher.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa interessada por diversos assuntos. O espírito de liderança fará com que se sobressaia no mundo profissional. O gosto pelas artes é muito acentuado. Quando tem um objetivo, não descansará até alcançá-lo. Forte, interessado e amigo.

Alerta

Os capricornianos ficam no alerta até o final da noite, e o aconselhável nesse período negativo será manter a rotina. Adie todo tipo de negociação para quando estiver melhor posicionado. No amor, o ciúmes pode trazer brigas. Saúde neutra.

Áries – Hoje Marte, seu planeta passa a transitar em Libra estimulando parcerias, o trabalho e permitindo que tenha novas ideias para ganhar mais. Estará propenso assumir compromisso afetivo. Tente na loteria. C. 498 M. 7037

Hoje Marte, seu planeta passa a transitar em Libra estimulando parcerias, o trabalho e permitindo que tenha novas ideias para ganhar mais. Estará propenso assumir compromisso afetivo. Tente na loteria. C. 498 M. 7037 Touro – Você esta pronto para usufruir um bom período nos negócios, trabalho e ter mais liberdade de ação. Seu envolvimento com a família será mais intenso. Acertos no amor. Bom para viagens. C. 861 M. 3582

Você esta pronto para usufruir um bom período nos negócios, trabalho e ter mais liberdade de ação. Seu envolvimento com a família será mais intenso. Acertos no amor. Bom para viagens. C. 861 M. 3582 Gêmeos – Mercúrio seu planeta, trará mudanças financeiras e profissionais a partir do dia 26. Leve tudo com calma e evite gastos fora do orçamento. O amor vem com força total. C. 925 M. 5873

Mercúrio seu planeta, trará mudanças financeiras e profissionais a partir do dia 26. Leve tudo com calma e evite gastos fora do orçamento. O amor vem com força total. C. 925 M. 5873 Câncer – Nesta fase conseguirá realizar a maior parte dos negócios, trabalho e ter o dinheiro que necessita. Está em alta sua capacidade de tomar iniciativas nos assuntos da família. Amor protetor. C. 102 M. 9218

Nesta fase conseguirá realizar a maior parte dos negócios, trabalho e ter o dinheiro que necessita. Está em alta sua capacidade de tomar iniciativas nos assuntos da família. Amor protetor. C. 102 M. 9218 Leão – Período que deve refletir sobre a vida afetiva, familiar e não ser tão exigente. Mercúrio o planeta da comunicação está parado no seu signo, com isso tudo fica devagar. Não abuse de suas forças. C. 253 M. 8744

Período que deve refletir sobre a vida afetiva, familiar e não ser tão exigente. Mercúrio o planeta da comunicação está parado no seu signo, com isso tudo fica devagar. Não abuse de suas forças. C. 253 M. 8744 Virgem – Marte, sai hoje do seu signo o que deve melhor seus negócios. Evite ser exigente e crítico, planeje a vida familiar, todos esperam sua colaboração. Desfavorável para viagens, compras e mudanças no trabalho. C. 315 M. 0321

Confira as previsão para outros signos