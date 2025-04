Horóscopo de hoje: quinta-feira (10.04.25)

Os arianos possuem uma grande dose de autoconfiança e não temem enfrentar qualquer missão, por difícil ou penosa que seja, ou assumir qualquer responsabilidade por mais grave que se apresente. Tem, como o carneiro que simboliza este signo, o costume de arremeter conta um determinado alvo, pouco se importando com as consequências.

Quem nasceu hoje

Sua facilidade para liderar fará com que se destaque no setor profissional. É um empreendedor, e não se abaterá diante do primeiro obstáculo. Nada o fará desistir de um projeto. Organizado, consciente e equilibrado.

Alerta

Os virginianos ficam até o final da noite no alerta, e o astros indicam a rotina como o melhor a fazer no trabalho. Evite mudanças de humor, principalmente quando estiver com seu par afetivo e família. Saúde em baixa. Viagens neutras.

Áries – O Sol está no seu signo, e dia 19, começa a influenciar sua casa de trabalho e dinheiro. O momento ainda pede rigor com as finanças. Vênus, desfavorece o amor e Mercúrio traz dificuldades de comunicação. C. 956 M. 5433

Touro – A fase atual é chamada popularmente de inferno astral, e você deve se cuidar até o dia 19, quando começa o período positivo. Confie na sua intuição e não crie problemas com sócios ou superiores. Amor em paz. C. 603 M. 1625

Gêmeos – Período que sua sintonia está perfeita, o que facilita os negócios e trabalho. O amor continua comandando sua vida trazendo surpresas. As finanças tendem a se acomodar. Apoio da família. C. 223 M. 4784

Câncer – Nesta fase você é um privilegiado, seu astral está lá em cima. Mercúrio e Vênus, estão na casa das realizações dos seus ideais. Dê um novo impulso no trabalho e no lar. Positivo para compras e decisões afetivas. C. 312 M. 2901

Leão – O Sol em Áries traz novas energias para sua vida, transformando suas ideias em ação. Os resultados logo virão. Realização de bons negócios, acertos profissionais e mudanças. Amor vibrante. C. 127 M. 8269

Virgem – O seu dia será no alerta, você precisará usar sua força interior. Não crie problemas no setor profissional. A Lua estará no seu signo a partir das 22h13. Seu relacionamento amoroso está difícil. C. 774 M. 4019

Libra – Vênus, está na sua sexta casa e, com isso vem apoio para suas investidas financeiras e profissionais. É hora de aproveitar e resolver muitos dos problemas da família. À noite você entrará no alerta. C. 039 M. 6843

Escorpião – Nesta fase você está em evidência e deve se proteger dos invejosos. O dia é animado com chances de bons negócios. O Sol até o dia 19, transita na sua exta casa e facilita apoio no trabalho. C. 283 M. 9341

Nesta fase você está em evidência e deve se proteger dos invejosos. O dia é animado com chances de bons negócios. O Sol até o dia 19, transita na sua exta casa e facilita apoio no trabalho. C. 283 M. 9341 Sagitário – Você passa a todos o seu otimismo e sente que tudo esta bem e conseguirá realizar seus projetos. O sucesso que busca, chegou. Mercúrio garante bons negócios e apoio da família. Amor total. C. 303 M. 2978

Capricórnio – A família colabora e você pode negociar com imóveis, realizar mudanças ou reformas em seu lar. O trabalho vem com sucesso, pode fazer novos contatos e ganhar mais. Não seja exigente com seu amor. C. 464 M. 7192

Aquário – O período será repleto de boas notícias, sua segunda casa indica novas chances financeiras e negócios com bons lucros. Pode se associar a pessoas da família. A sorte está do seu lado. C. 091 M. 5355

Peixes – A sua vida está mudando, não tenha medo das alterações. Este é um dos períodos mais positivos dos últimos meses. Tenha fé no futuro, cuide do seu anjo da guarda. Paz em seu lar. Amor renovado. C. 545 M. 3577

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM