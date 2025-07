Horóscopo de hoje: quinta-feira (10.07.25)

Quem nasceu hoje

Tem um forte magnetismo, e com isso atrairá a atenção das pessoas à sua volta. Conseguirá boas e duradouras amizades. O raciocínio rápido é um dos pontos fortes deste nativo. As viagens serão constantes. É encantador, aventureiro e talentoso.

Os capricornianos ainda passam o dia no alerta e a indicação é de rotina durante este período negativo. Adie negociações e mudanças no trabalho. Procure ter paciência com sua família. No amor, evite fazer cobranças desnecessárias.

Áries – Oportunidades para acertar as finanças da família. Ótimo para compras e resolução de antigos negócios. Pode iniciar parceria com Gêmeos. Vá em frente com seu planos de trabalho. Colaboração do seu amor. C. 093 M. 2128

Touro – Você terá novas chances para acertar problemas da área profissional que andava devagar. Marte na sua quinta casa é sinônimo de sucesso. Poderá contar com tranquilidade e equilíbrio financeiro. Amor protetor. C. 815 M. 0783

Gêmeos – Fase que terá facilidade para ganhar dinheiro. Vênus proporciona maior abertura no trabalho e nos negócios. Tendência a desenvolver suas ideias e ter maior equilíbrio no lar. Amor vem fácil. C. 178 M. 8497

Câncer – Muito trabalho pela frente, não crie problemas e nem desanime. Debates inteligentes podem ser proveitosos para os negócios, aceite opiniões. Júpiter fortalece os ganhos. Seu amor precisa de carinhos. C. 780 M. 3855

Leão – A fase pede maior concentração no trabalho e com a família. A partir do dia 22, você será um privilegiado, até lá paciência. Organize, planeje e estude as mudanças. Amor neutro. C. 957 M. 0470

Virgem – Período que esta mais ativo, Marte no seu signo o coloca a frente dos problemas e traz soluções rápidas. Aceite colaboração nos negócios. Conte com a família. Seu amor vem com muita paixão. Saúde ótima. C. 602 M. 1089

Libra – Você está muito envolvido nos negócios da família e, pode colaborar inclusive com as finanças. Acredite nos seus instintos. Tudo melhora, não precisa mudar os planos de trabalho. No amor, ame mais. C. 321 M. 7643

Escorpião – O sucesso profissional esta nas suas mãos, seja determinado, acredite nas mudanças que estão acontecendo. Aceite colaboração da família. Não negocie com Capricórnio e Libra. Curta seu amor. C. 535 M. 9219

Sagitário – Período para rever sua maneira de acertar e resolver os problemas profissionais e financeiros. Mais uns dias e verá o sucesso acontecer. Tenha paciência com sócios ou superiores. Amor com alegria. C. 484 M. 5914

Capricórnio – Você ainda passa o dia no alerta e a maior dificuldade será não criar impasses com a família. Evite reclamações no trabalho e, vá devagar com as finanças. O amor não virá de onde você espera. C. 206 M. 6432

Aquário – O dia será mágico no setor de trabalho e negócios. Você passa boas energias a todos. A família transmite carinhos. Conserve o que conquistou. Amor com magnetismo. C. 640 M. 8365

Peixes – Fase de ótimo entendimento em todos os setores. Diálogo fácil com pessoas do trabalho e negócios. Saia para compras de uso pessoal. Amor com sensualidade. Tente em jogos e loteria. C. 263 M. 4708

