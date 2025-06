Horóscopo de hoje: quinta-feira (12.06.25)

Os geminianos possuem entusiasmo e inteligência que comunicam através do olhar, constantemente alerta e inquieto, e de expressivos movimentos. Sua fala é rápida, o rosto sempre vibrante e animado, acentuando tudo o que dizem com uma frenética e característica gesticulação dos braços e das mãos. Uma de suas qualidades menos agradáveis, a arte da desilusão encontra sua mais inocente expressão no olhar do que parece ser favorecido com o segredo da vida eterna: seu corpo ágil nunca revela a idade.

Quem nasceu hoje

Tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda ao próximo. É pessoa com grande energia, e está sempre em busca do sucesso profissional. Por ser confiável e bondoso terá diversos amigos. Inventivo, vigoroso e verdadeiro.

Alerta

Os capricornianos passam dia no alerta, e os astros aconselham a rotina. Adie negociações, parcerias ou viagens. Os gastos devem ser colocados na ponta do lápis. Não discuta sem necessidade com a pessoa amada. Saúde neutra.

Áries – A presença de Marte seu planeta, na sua positiva quinta casa trará ajuda para concretizar os negócios, ganhar mais e resolver os problemas do trabalho. Pode contar com apoio da família. Amor com proteção. C. 840 M. 9771

Touro – Fase que pode realizar as mudanças profissionais que tem em mente. O seu dinamismo vai surpreender a todos. Vem mais dinheiro. Procure usufruir do que já conquistou. Amor exaltado. C. 353 M. 1641

Gêmeos – Dia de acertos na vida afetiva, não crie problemas com seu amor, evite decisões precipitadas. Mercúrio ao lado de Júpiter, trazem melhores condições de ganho. Seja prestativo com a família. C. 128 M. 2307

Câncer – Você sente que logo poderá acertar os negócios e abrir novas frentes de trabalho. A Lua exalta sua sensibilidade e com isso o relacionamento afetivo vem com maior compreensão. Problemas com o fígado. C. 524 M. 3039

Leão – Dia dos namorados, pode tomar decisão relacionada ao amor. Marte o faz mais direto nas suas necessidades afetivas e profissionais. Disposição para aproveitar aquilo que o faz feliz. Finanças e contas em ordem. C. 681 M. 8512

Virgem – Fase para resolver os problemas da família, não deixe a irritação tomar conta da sua vida. Algumas alterações positivas no seu trabalho, acerte suas finanças. Alegrias com seu amor, paixão total. C. 204 M. 5966

Libra – Um bom dia para compras, encontros de trabalho, acertos domésticos e se livrar dos problemas nos negócios. Tranquilidade no lar. As viagens prometem alegrias, principalmente ao lado de Câncer e Peixes. C. 319 M. 6745

Escorpião – Nesta fase terá chances para realizar mudanças nos negócios e resolver questões financeiras que incomodam. A família será fundamental para você se projetar cada vez mais. Amor com equilíbrio. C. 037 M. 9190

Sagitário – A Lua esta no seu signo, aproveite para organizar e resolver o que ficou pra trás. Novidades no setor profissional e naturalmente nas finanças. Você abre novos espaços na vida. Amor com participação. C. 494 M. 1820

Capricórnio – O seu dia será no alerta, cuide da saúde, evite alimentos gordurosos, problemas com os músculos, faça um exame geral. Reze mais para seu anjo da guarda. Amor difícil. C. 135 M. 0259

Aquário – As energias positivas desta fase trazem o equilíbrio e o sucesso que merece no trabalho e negócios. Com certeza virá o equilíbrio financeiro. Novos amigos, compras e decisões no amor. Tente na loteria. C. 872 M. 7486

Peixes – Pode confiar no seu progresso, todos estão dispostos a colaborar. Excelente para compras domésticas, acertos profissionais e financeiro. Reserve algumas horas para cuidar da aparência. Amor evoluído. C. 763 M. 8107

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM