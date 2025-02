Horóscopo de hoje: quinta-feira (13.02.25)

Aquário é o signo da amizade e eles certamente valorizam seus amigos. Têm o dom de fazer as pessoas se sentirem aceitas e amadas. Não tentam mudá-las, assim como não aceitam a inveja, e tendem a juntar um grupo inusitado e eclético de amigos. gostam de ter muitos amigos. Pode haver um ou outro especial, mas ninguém que queira se aproximar de um nativo deste signo, conseguirá entender o estranho misto de amabilidade e distanciamento de sua natureza

Quem nasceu hoje

Tem uma forte personalidade, o que fará ser um líder em seu meio social. O estudo e cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Será um excelente profissional. É decidido, inteligente e arrojado.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta e os astros aconselham a rotina nesta fase desfavorável. Procure analisar com calma o andamento do seu trabalho. Evite entrar em confronto com seu par afetivo e família. Saúde em baixa.

Áries – Vênus no seu signo traz chances para definir o setor profissional. Aumentam as expectativas para ter seu próprio negócio. Amor com poder de sedução e convivência para os que buscam um lar. C. 029 M. 6345

Touro – Fase para resolver e dar mais atenção aos problemas da família. Novas oportunidades financeiras estão chegando. A vida profissional tende a se definir. Harmonia com os amigos e o seu amor. C. 273 M. 1481

Gêmeos – Lua e Mercúrio favorecem mudar e organizar o trabalho e negócios. Positivo para compras, viagens curtas e buscar o apoio da família. O sucesso está em suas mãos. Amor com atração. C. 331 M. 1023

Câncer – Nesta fase é possível que venha a ganhar mais, aproveite para renovar o setor financeiro. O trabalho volta a crescer. Não hesite em realizar mudanças nos seus negócios, inclusive se tem sociedade. Amor definido. C. 769 M. 2174

Leão – Você está livre do alerta e tem naturalmente um período de realizações. Suas aspirações terão o apoio necessário para firmar as finanças. Conte com Aquário e Escorpião. Charme e poder de sedução. C. 104 M. 8279

Virgem – O seu dia será no alerta, perigo de atritos com as pessoas do trabalho e sócios se os tiver. Situações embaraçosas com a família, evite fazer qualquer tipo de exigência ou apontar erros. Amor sem apoio. C. 452 M. 9406

Libra – As realizações financeiras e sua capacidade de administrar os problemas do trabalho vão harmonizar outros setores da vida, como da família. Amor em fase de paixão, e se estiver só vem alguém especial. C. 812 M. 0892

Escorpião – Dia que terá condições positivas para acertar os problemas da família. Seu astral está melhorando e Vênus, na sua sexta casa astral traz colaboração no trabalho. Você está com tudo. C. 380 M. 5767

Sagitário – O seu astral está elevado e os problemas serão resolvidos da melhor maneira possível. Receberá ajuda que não esperava. Positivo para viagens, compras, visitas e para sair da rotina. Amor intenso. C. 698 M. 4610

Capricórnio – Nesta fase deve organizar algumas mudanças em sua vida familiar e contar com apoio de todos. Sorte para tentar em jogos. Poderá resolver problemas domésticos e dar atenção ao seu amor. C. 443 M. 1936

Aquário – O Sol no seu signo abre espaço para melhorar e mudar seus negócios, contar com apoio da família e conseguir o equilíbrio financeiro. As surpresas devem acontecer no amor. Paixão por Leão. C. 925 M. 7059

Peixes – Não assuma compromissos de mudanças na vida profissional. Siga o que está em suas mãos e não queira fazer várias coisas ao mesmo tempo. As finanças estão equilibradas. Dê apoio ao seu amor. C. 756 M. 3597

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM