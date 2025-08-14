Horóscopo de hoje: quinta-feira (14.08.25)

Os nativos Leão se atirarão de corpo e alma a qualquer esporte que apreciarem, e nele se destacarão. Embora seja um tanto competitivos, os leoninos preferem praticar esportes menos combativos, pois se orgulham de seu próprio desempenho e a realização, e querem mostra ao mundo que são os melhores.

Quem nasceu hoje

Nada será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo. Apresenta uma forte personalidade, o que chamará atenção das pessoas. É impetuoso quando está no comando. Deve praticar algum tipo de esporte. É arrojado, lutador e inteligente.

Alerta

Os arianos ficam no alerta até às 10h23 e os astros aconselham a rotina como o melhor caminho durante este período. Evite assumir responsabilidades que não poderá cumprir. Após esse horário os cuidados serão dos taurinos.

Áries – Você acorda no alerta, a Lua só estará seu signo a partir das 10h23. Deixe as decisões familiares e profissionais para o período da tarde. Carinhos do seu amor. Tente na loteria. C. 465 M. 3594

Touro – O início da manhã será alegre e feliz, mas a partir das 10h23 entrará no alerta. Serão dois dias e meio que deve se organizar, planeje essa fase. O ideal é a rotina, adie compras e viagens. Cuide-se. C. 530 M. 2601

Gêmeos – A fase é ideal para apresentar suas ideias nos negócios e no trabalho, mesmo que seja funcionário. Positivo para compras, viagens e encontro de familiares. Novos acertos no amor. Finanças equilibradas. C. 279 M. 1845

Câncer – O período é totalmente positivo em sua vida profissional e financeira. Receberá apoio que deve trazer aumento nos ganhos. Organize sua vida familiar e conte com carinhos. Amor total. C. 691 M. 7253

Leão – Concilie os negócios, trabalho e as finanças. Evite qualquer tipo de mudança e seja mais atencioso. Vênus, estará no seu signo a partir do dia 26, por enquanto evite alterações afetivas e no lar. Cuide da saúde. C. 321 M. 0740

Virgem – Você passa pelo seu inferno astral e deve se precaver para evitar problemas e ter um bom dia. Adie viagens, compras e decisões domésticas. Tenha paciência. A saúde precisa de cuidados. C. 042 M. 4438

Confira as previsão para outros signos

Libra – Dia que terá benefícios no setor financeiro. Oportunidade de melhorar os negócios e abrir frentes de trabalho. Apoio para parceria comercial. Poderá contar com Aquário e Áries. Paz no lar e vitórias no amor. C. 184 M. 8925

Escorpião – Período que sua estrela tende a brilhar no setor profissional abrindo novos espaços financeiros. Vênus, transita na sua nona casa astral trazendo realizações nos vários setores da sua vida. C. 196 M. 9182

Sagitário – Você passa por um bom dia e, tem uma comunicação fácil no trabalho. Há chances de iniciar negócios e aceitar apoio de Leão e Peixes. A vida familiar está em fase de ótimas mudanças. Amor total. C. 901 M. 5573

Capricórnio – Dia propício para acertar problemas da família, de apoio a alguns parentes. O momento é positivo para renovar o setor financeiro e dar oportunidade a pessoas de Câncer e Touro. Amor com paixão. C. 752 M. 6369

Aquário – Boa comunicação, oportunidades no trabalho e novos ganhos nos negócios. Conte com apoio de Gêmeos e Leão. Seu sucesso vai depender do entrosamento com sócios e familiares. Amor sensível. C. 833 M. 2614