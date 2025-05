Horóscopo de hoje: quinta-feira (15.05.25)

Touro tem uma natureza essencialmente sensual, mas o ciúme e a possessividade vão tomando conta da intimidade e tudo pode terminar em sérios conflitos. Depois de algum tempo o envolvimento pode levá-lo à infelicidade, às frustrações e também às tensões, mas caso se controle cada minuto na intimidade o taurino, tira proveito dos seus gestos e atos para poder curtir a relação com a pessoa amada.

Quem nasceu hoje

Terá o dom para fazer grandes mudanças no meio em que convive. Fala o que pensam sem rodeio. Tem um caráter forte, e com isso será o centro das atenções, seja na vida pessoal ou profissional. É carismático e com muita força de vontade.

Alerta

Os nativos de Sagitário ficam no alerta até às 16h59, e a rotina é indicada durante este período. Após esse horário os cuidados serão dos capricornianos nos próximos dois dias e meio no trabalho, vida pessoal e com a saúde.

Áries – Fase que motivação e garra não devem faltar para acertar os negócios e realizar mudanças no lar. Prepare-se para viver um período feliz com seu amor, poder de sedução em alta. Conte com Aquário e Leão. C. 874 M. 3691

Touro – Nesta fase uma onda de otimismo ajudará a expandir seus horizontes profissionais. Os problemas começam a ser dissolvidos e dia 7 de junho, Vênus traz novidades financeiras. Seu amor pede atenção. C.920 M. 0145

Gêmeos – O atual período traz Mercúrio seu planeta na sua desfavorável 12ª casa ao lado do Sol. Portanto não passe dos limites nos gastos e cuide da saúde. Um exame geral vai ajudar. Seja mais amoroso. C. 521 M. 2799

Câncer – Você passa por um excelente período, mas deve se organizar, porque a partir do próximo dia 20, entrará no seu inferno astral. Fase de crescimento financeiro e profissional. Amor carinhoso. Tente na loteria. C. 352 M. 8510

Leão – Dia positivo para compras para o lar, acertos domésticos e dar mais atenção à sua família. O trabalho e negócios estão em fase de sucesso. Proteção espiritual. Novos compromissos financeiros. C. 447 M. 1925

Virgem – A presença do Sol, na sua nona casa astral melhora sua vida profissional e traz negócios em parceria. Aproveite para acertar o setor financeiro. Chances no amor, compras e viagens. C. 236 M. 4202

Libra – Nesta fase você só tem a ganhar, além da tranquilidade no trabalho e finanças poderá contar com apoio integral da família, sócios ou superiores. Novidades no amor devem vão faltar. Vem mais dinheiro. C. 715 M. 9753

Escorpião – A Lua no seu signo canaliza suas potencialidades para que tire da mente novos projetos e vá rápido em busca do sucesso. Pode receber proposta de novo trabalho ou negócios. Não seja tão exigente no amor. C. 104 M. 2064

Sagitário – Você ainda passa pelo alerta, fique na rotina até às 16h59. Dê atenção às pessoas com as quais trabalha. Não faça nenhum tipo de mudança nos negócios. Seja mais constante no amor. C. 394 M. 6858

Capricórnio – Fase que podem surgir novos compromissos de negócios ou de trabalho. Não perca as oportunidades de organizar suas finanças. Seu amor demonstra carinhos. Você entrará no alerta às 16h59. C. 963 M. 8381

Aquário – Período que estará envolvido pela família e negócios imobiliários. As possibilidades de sucesso são totais, pense grande e segura o que conquistou. Equilíbrio afetivo para os solitários. Resolva seu caso de amor. C.186 M. 5477

Peixes – O lado financeiro está favorecido até o dia 20. O destaque é o sucesso com as finanças, no trabalho e parcerias que podem ser com Virgem ou Leão. Positivo para compras, viagens e acertos do coração. C. 215 M. 0436

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM