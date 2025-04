Horóscopo de hoje: quinta-feira (17.04.25)

Devido á intensa criatividade o ariano, às vezes não conseguirá concluir o que inicia, pois se aborrece com as longas tarefas. Deve fazer alguma coisa nova quando a monotonia o abater. Procure descobrir algum ângulo novo ou alguma ideia prática que poderá facilitar o seu trabalho. Toda vez que se sentir entediado lembre-se que não é o serviço que faz e sim o excesso de criatividade que possui dentro de si.

Quem nasceu hoje

Seus pontos de vista serão sempre profundos e analíticos. O amor acontecerá de forma natural. A família estará sempre ao seu lado. As viagens exercerão grande fascínio nesse nativo. A saúde será boa, mas deve controlar seu estado nervoso.

Alerta

Os sagitarianos passam o dia no alerta e os astros aconselham a rotina no trabalho. Não deixe o nervosismo trazer discussões com seu par afetivo e família Adie viagens e mudanças domésticas. Cuide com gastos extras.

Áries – Mercúrio o planeta da comunicação passa a transitar no seu signo trazendo a partir de agora novas oportunidades de trabalho e negócios. Pode contar com o melhor. Apenas o setor afetivo fica devagar. C. 601 M. 1252

Touro – Você passa por um período de cuidados especiais e deve ficar atento, inclusive com a saúde. Controle as despesas domésticas, acerte tudo para não se incomodar. O Sol dia 19 trará proteção. Amor seguro. C. 896 M. 2768

Gêmeos – Hora certa para se livrar de adversários, invejosos e os que incomodam. A partir do dia 19 o Sol passa a trazer problemas. Encare tudo com otimismo e seja rápido nas decisões financeiras. C. 173 M. 0103

Câncer – Fase que conseguirá resolver os problemas da família e se preparar para a Páscoa, que será de muita festa. Finanças em ascensão e sucesso com compras e vendas. Surpresas do seu amor. Tente na loteria. C. 024 M. 4842

Leão – O período atual é positivo para organizar o trabalho. Aguarde novidades dia 19, quando Marte o planeta que rege Áries transitará no seu signo trazendo mais determinação. Bom astral no amor e saúde. C. 468 M. 7493

Virgem – Nesta fase você deve se adaptar às exigências da família. Todos os esforços serão valorizados. Vem algumas mudanças no trabalho, se organize. Vênus traz uma grande paixão. Conte com Escorpião. C. 542 M. 8021

Libra – O período traz novas amizades, melhora o relacionamento familiar e abre espaço para que os negócios e trabalho rendam mais. Novidades no setor doméstico, muitos convites para a Páscoa. Amor com ciúmes. C. 847 M. 2675

Escorpião – Pode confiar no sucesso profissional e financeiro. Conseguirá mudar os negócios e abrir novas frentes de trabalho. O amor vem com equilíbrio. Aposte na sua intuição e jogue na loteria. C. 783 M. 9311

Sagitário – O seu dia será no alerta, não fique esperando nada de especial nos negócios ou trabalho. A família esta um tanto tensa, fuja de discussões. Não viaje e nem faça compras à prazo. Amor difícil, evite exigências. C. 314 M. 6058

Capricórnio – Você terá um bom dia, mas deve se preparar para a Páscoa, já que estará no alerta. Faça já suas compras e programe o período. Mas, hoje pode resolver qualquer problema. O amor está em alto astral. C. 956 M. 0139

Aquário – Um dia especial para ir às compras, encontros, negócios e descontração total na vida familiar. O trabalho flui para o sucesso. Aceite convites para a Páscoa. Cumplicidade no amor. C. 231 M. 5984

Peixes – Alegria, festa e descontração é o que os astros reservam. Saúde, trabalho e dinheiro estão protegidos. Programe a Páscoa e confie na sorte. Proteção no amor. Conte com Gêmeos, Câncer e Leão. C. 025 M. 3564

