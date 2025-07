Horóscopo de hoje: quinta-feira (17.07.25)

Os cancerianos costumam se adaptar a qualquer ambiente de trabalho, seja por serem suficientemente adaptáveis para não deixar se sufocar pela atmosfera predominante, seja, porque sua carapaça protetora vem em seu socorro em ambientes desagradáveis, fazendo com que consigam repelir qualquer coisa que os constranja.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com idéias avançadas. Gosta de agir diretamente nos problemas. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Irá se destacar no mundo profissional. Canaliza muita energia para projetos de ajuda a comunidade. Leal, arrojado e simpático.

Alerta

Os arianos passam o dia no alerta, e a rotina é indicada enquanto durar este período negativo no trabalho e vida pessoal. Controle os gastos para não entrar no vermelho. No amor, o dialogo será importante para manter a harmonia.

Áries – O dia é de alerta, evite confusões no trabalho, especialmente com nativos de Leão e Peixes. A instabilidade emocional pode se refletir nos negócios e finanças. Problemas com a família. Amor em baixa. C. 033 M. 3928

Touro – Fase que os negócios trazem tranquilidade e, chances de melhorar os ganhos. Positivo para assumir compromissos financeiros e iniciar nova parceria. Vênus fortalece o setor afetivo. Alegrias na família. C. 501 M. 7314

Gêmeos – Período de total sucesso na profissão, entusiasmo não vai faltar. Ótimo para novos compromissos financeiros e chances de receber proposta de parceria. Vênus no seu signo deixa o amor suave. C. 892 M. 1366

Câncer – Você tem um bom dia, Sol e Júpiter abrem espaço para viver uma fase de tranquilidade com a família e no trabalho. A sua luta continua mas dará conta do recado. Pode viajar. A pessoa amada esta com ciúmes. C. 304 M. 6543

Leão – Você esta a um passo de ter o Sol no seu signo, o que vai ocorrer no dia 22. O período atual ainda é exigente. Guarde seus segredos de negócios e não faça gastos fora do orçamento. Amor com dificuldades. C. 251 M. 4702

Virgem – A influência astrológica é tranquila, mas se prepare dia 22, você entrará no inferno astral. O ideal é programar o trabalho, negócios e a vida familiar. Hoje esta tudo bem, aproveite. C. 975 M. 2152

Libra – Fase que pode desenvolver novos trabalhos, abrir espaço para parcerias e aceitar apoio as iniciativas domésticas. O amor vai começar a melhorar, Vênus seu planeta, traz paixão e carinhos. Finanças ótimas. C. 756 M. 5041

Escorpião – Neste período tudo indica que as questões ligadas ao seu trabalho tendem a crescer trazendo a oportunidade de ganhar mais. Conte com apoio de sócios, superiores e da família. Pode viajar. Amor infinito. C. 019 M. 9685

Sagitário – Dia que deve buscar o apoio da família nos projetos de trabalho. Evite criar problemas com a pessoa amada, não há motivos para desavenças. As finanças estão instáveis e o ideal é não passar dos limites. C. 447 M. 0761

Capricórnio – Fase de forte ligação com os familiares, apenas não entre em atritos com Câncer e Áries. Positivo para compras e encontro de amigos. Dê atenção à sua saúde. Pratique esporte. Amor com emoções. C. 682 M. 1839

Aquário – Período positivo para acertar o setor financeiro. Conseguirá abrir novos caminhos nos negócios e acertar o que incomoda. Mudanças na rotina trarão chances de boa convivência familiar. Amor decidido. C. 169 M. 3494

Peixes – As preocupações do trabalho e negócios deixam de existir. Sua força mental mostrará o caminho a seguir. Êxito na atividades profissionais e novos ganhos. Seu temperamento romântico traz carinhos. C. 320 M. 8278

