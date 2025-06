Horóscopo de hoje: quinta-feira (19.06.25)

Os geminianos possuem entusiasmo e inteligência que comunicam através do olhar, constantemente alerta e inquieto, e de expressivos movimentos. Sua fala é rápida, o rosto sempre vibrante e animado, acentuando tudo o que dizem com uma frenética e característica gesticulação dos braços e das mãos. Uma de suas qualidades menos agradáveis, a arte da desilusão encontra sua mais inocente expressão no olhar do que parece ser favorecido com o segredo da vida eterna: seu corpo ágil nunca revela a idade.

Quem nasceu hoje

Tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda ao próximo. É pessoa com grande energia, e está sempre em busca do sucesso profissional. Por ser confiável e bondoso terá diversos amigos. Inventivo, vigoroso e verdadeiro.

Alerta

Os arianos passam o dia de feriado no alerta, e os astros aconselham a rotina. Adie negociações, parcerias ou viagens. Os gastos devem ser colocados na ponta do lápis. Não discuta sem necessidade com a pessoa amada. Saúde neutra.

Áries – O dia é de alerta, a Lua na sua desfavorável 12ª casa, pede paciência e muita rotina. Tenha uma atitude objetiva ao se expressar em casa. Adie viagens, compras e decisões domésticas. Evite o cigarro e bebidas. C. 664 M. 9101

O dia é de alerta, a Lua na sua desfavorável 12ª casa, pede paciência e muita rotina. Tenha uma atitude objetiva ao se expressar em casa. Adie viagens, compras e decisões domésticas. Evite o cigarro e bebidas. C. 664 M. 9101 Touro – O ideal é sair da rotina com passeios, encontro de parentes e aceitar convite para o almoço. Comece a preparar novos empreendimentos. A família proporciona muitas alegrias. Amor com charme. C. 213 M. 5741

O ideal é sair da rotina com passeios, encontro de parentes e aceitar convite para o almoço. Comece a preparar novos empreendimentos. A família proporciona muitas alegrias. Amor com charme. C. 213 M. 5741 Gêmeos – Fase que pode aceitar convites para sair da rotina e encontrar a família. O Sol no seu signo traz saúde, paz e progresso. Mas, Vênus dificulta seu relacionamento afetivo, melhora a partir de 5 de julho. C. 978 M. 1480

Fase que pode aceitar convites para sair da rotina e encontrar a família. O Sol no seu signo traz saúde, paz e progresso. Mas, Vênus dificulta seu relacionamento afetivo, melhora a partir de 5 de julho. C. 978 M. 1480 Câncer – Afaste a ansiedade e pensamentos negativos, daqui 2 dias o Sol passa a transitar no seu signo trazendo felicidade no lar, no trabalho e mais saúde. Relaxe com a família e também com seu amor. C. 431 M. 8190

Afaste a ansiedade e pensamentos negativos, daqui 2 dias o Sol passa a transitar no seu signo trazendo felicidade no lar, no trabalho e mais saúde. Relaxe com a família e também com seu amor. C. 431 M. 8190 Leão – Neste feriado deve organizar mentalmente os próximos passos, já que depois de amanhã, entrará no popularmente inferno astral. Atue com firmeza nos problemas da família, mas evite discussões. C. 039 M. 3258

Neste feriado deve organizar mentalmente os próximos passos, já que depois de amanhã, entrará no popularmente inferno astral. Atue com firmeza nos problemas da família, mas evite discussões. C. 039 M. 3258 Virgem – Dia propício para relaxar e se desligar um pouco dos negócios, trabalho e finanças. Saia da rotina e convide familiares para o almoço. A pessoa amada transmite alegrias e paixão. Boa saúde. C. 396 M. 0824

Confira a previsão para outros signos

Libra – Você passa bem este feriado e deve demonstrar suas emoções sem receio. A família e seu amor transmitem boas energias. Em alta viagens e encontros. Tudo certo com a saúde. Finanças em ordem. C. 223 M. 5387

Você passa bem este feriado e deve demonstrar suas emoções sem receio. A família e seu amor transmitem boas energias. Em alta viagens e encontros. Tudo certo com a saúde. Finanças em ordem. C. 223 M. 5387 Escorpião – Fase para relaxar e usufruir deste período com a família e seu amor. Não se preocupe com o trabalho, finanças e negócios. Espere mais uns dias para viver o sucesso. Vem dinheiro extra. Saia da rotina. C. 821 M. 6032

Fase para relaxar e usufruir deste período com a família e seu amor. Não se preocupe com o trabalho, finanças e negócios. Espere mais uns dias para viver o sucesso. Vem dinheiro extra. Saia da rotina. C. 821 M. 6032 Sagitário – Você está em busca de renovação nos negócios. O seu raciocínio ajudará a superar obstáculos. Hoje é feriado, relaxe e espere que logo terá respostas no setor profissional. Carinhos da família. Amor neutro. C. 753 M. 2645

Você está em busca de renovação nos negócios. O seu raciocínio ajudará a superar obstáculos. Hoje é feriado, relaxe e espere que logo terá respostas no setor profissional. Carinhos da família. Amor neutro. C. 753 M. 2645 Capricórnio – O ideal é sair um pouco da rotina, encontre parentes e não deixe as tensões emocionais atrapalharem sua vida. Evite o desgaste emocional. Conte com Escorpião e Peixes. Amor fluindo. C. 585 M. 7516

Mais previsões

Aquário – Ótimo dia para aceitar convite de amigos e parentes para encontros e passeios. Demonstre suas emoções no amor. Sem grandes surpresas, a vida pode ser mais divertida. Saúde excelente. C. 944 M. 1778

Ótimo dia para aceitar convite de amigos e parentes para encontros e passeios. Demonstre suas emoções no amor. Sem grandes surpresas, a vida pode ser mais divertida. Saúde excelente. C. 944 M. 1778 Peixes – A Lua no seu signo traz mais energia para sair da rotina. Felicidades com a família e carinhos do seu amor. Desligue-se do trabalho, está tudo bem. Cuidado com os invejosos. C. 108 M. 4964

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM