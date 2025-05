Horóscopo de hoje: quinta-feira (22.05.25)

Os nascidos sob a influência de Gêmeos são inteligentes, curiosos e dotados de grande vivacidade mental. Possuem o dom da observação, capacidade crítica e analítica e aguda inteligência. Sua principal característica é a dualidade, oferecendo, interessantes contrastes. Segundo o horóscopo de hoje, quando o indivíduo recebe ao nascer a influência total de Gêmeos (isto é, nascimento e o Ascendente, o que poderá ser verificado por meio do horóscopo matemático).

Quem nasceu hoje

Ainda, de acordo com o horóscopo de hoje, alcançará lugar de destaque no mundo profissional. A comunicação e versatilidade são pontos fortes desse nativo. Gosta das aventuras, viagens e tudo o que trouxer novas experiências. Audacioso, dinâmico e eficiente.

Alerta

Os nativos de Peixes, conforme aponta o horóscopo de hoje, ficam no alerta até às 13h27, e os astros indicam a rotina como o melhor caminho enquanto durar esta fase. Após esse horário os cuidados serão do arianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Organize os negócios e assuntos domésticos bem cedo, você entrará no alerta às 13h27. Seja disciplinado na vida pessoal. Os conflitos no trabalho devem ser evitados. Procure ser gentil com seu amor. C. 310 M. 6927

Touro – Fase de ótimas oportunidades no trabalho. Conseguirá resolver a maior parte dos problemas. Vênus, entrará no seu signo dia 27, por isso ainda tenha cuidados com o setor financeiro. Dê apoio ao seu amor. C. 805 M. 9843

Gêmeos – O Sol no seu signo traz vitórias financeiras, e você poderá contar com o sucesso no trabalho. Continue organizando a vida familiar, afetiva e espere pela tranquilidade. Está mais atraente do que nunca. C. 283 M. 1064

Câncer – A fase pede paciência com o setor financeiro e o ideal será controlar os gastos. Conseguirá acertar os desgastes da vida familiar. Desfavorável para viagens e mudança no trabalho. Deixe tudo como está. C. 791 M. 8270

Leão – Bom dia nos seus negócios e trabalho. Conseguirá resolver a maior parte dos problemas. Não crie confusão com Câncer e Áries. Conte com a sorte e apoio nas finanças. Amor carinhoso. C. 057 M. 4609

Virgem – O sinal é de tranquilidade profissional. Finanças equilibradas. Bom astral para mostrar o seu poder de decisão a quem ama, pode assumir compromisso de convivência, nada de ciúmes. C. 174 M. 0532

Previsões para outros signos

Libra – Neste período você está mais ativo, pode assumir compromisso profissional, financeiro e mudar os negócios. A colaboração vem fácil e você conseguirá reverter os problemas. Amor total. C. 536 M. 2168

Escorpião – Dia que pode receber apoio nos negócios e trabalho. Fase para inovar e iniciar novo movimento profissional. O seu poder de comunicação e a grande energia mental trarão sucesso. Amor em paz. C. 162 M. 8371

Sagitário – A fase atual é tranquila para acertar os negócios da família. Sorte com dinheiro vindo de antigos projetos e até loteria. Novas iniciativas na no setor doméstico. Amor com carinhos. Saúde perfeita. C. 208 M. 5217

Capricórnio – A sua energia em alta traz vontade de inovar, viajar, e sair para compras pessoais. O momento é bem tranquilo no lar, mas no amor o ideal é dar mais atenção a pessoa amada. C. 421 M. 7850

Aquário – Neste período em que Plutão anda no seu signo, pode realizar as mudanças que quiser. Todos estão dispostos a colaborar. O seu trabalho e finanças tendem a crescer. O momento é de amor e progresso. C. 953 M. 0486

Peixes – A Lua está em seu signo e isso o faz mais prestativo com a família. Trabalhar em equipe será gratificante, você se sente livre e feliz. Positivo para resolver assuntos ligados a imóveis. Amor sensível. C. 645 M. 3793

