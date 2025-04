Horóscopo de hoje: quinta-feira (24.04.25)

Touro é um signo da Terra, de natureza fixa, por isso ninguém consegue ser mais parado do que o nativo deste signo. Pode ser que seja exagero, mas a verdade é que o taurino precisa de alguma forma de segurança material para sentir que tem o controle absoluto da situação, mesmo que para isso seja obrigado a se controlar mais em seus gastos.

Quem nasceu hoje

Batalhador incansável, nunca deixa um trabalho ou problema pendente. É o empreendedor do zodíaco, pois tem muita energia. A personalidade forte fará com que se destaque. É persistente, inovador e amigo leal.

Alerta

Os nativos de Peixes continuam no alerta, e a rotina continua sendo o melhor a fazer no trabalho. Cuidado com gastos fora do orçamento. Procure ser menos exigente com a pessoa amada e a família. Saúde em baixa. Viagens neutras.

Áries – Sua grande energia indica oportunidades para resolver os negócios e reformular o seu trabalho. Evite ficar nervoso, conseguirá o equilíbrio financeiro. O amor vem com problemas. Saúde em ordem. C. 523 M. 3604

Touro – Neste período do seu aniversário você conseguirá resolver a maior parte dos problemas. Os trabalhos em grupo são os mais indicados. Procure ser mais carinhoso e paciente com seu amor. C. 069 M. 8821

Gêmeos – Fase que não deve assumir novos compromissos financeiros. Aparentemente tudo está bem na vida profissional, embora possa ter aborrecimentos com alguns gastos. Tenha paciência. C. 678 M. 2793

Câncer – Dia com novidades no trabalho e nas finanças. Sa criatividade indicará o rumo dos bons negócios e até solução de antigos projetos da família. Dê mais apoio ao seu amor. Boa saúde. C. 114 M. 9359

Leão – Você começa a sentir que suas forças aumentam e que tudo esta mais fácil. A ambição está em destaque. Positivo para renovar os negócios, trabalho e conquistar o equilíbrio financeiro. Amor e saúde. C. 352 M. 7064

Virgem – A influência do Sol em Touro indica a solução de uma porção de problemas. Enfrentará disputas financeiras, mas sairá vencedor. Apenas a saúde precisa de mais de atenção. Amor expressivo. C. 896 M. 1182

Libra – Aguarde novidades da família, espere pelo melhor. Positivo para mudar os negócios e aceitar apoio em seu trabalho. Pessoa influente deve ajudar. Amor precisando de compreensão. Jogue na loteria. C. 043 M. 5537

Escorpião – Período que deve resolver os problemas domésticos e ter paciência com nativos de Capricórnio e Áries. A sua criatividade esta em alta e com isso crescem as chances de ganho nos negócios e trabalho. C. 284 M. 4672

Sagitário – Fase positiva para resolver os negócios e conquistar a tranquilidade financeira. Não faltará vontade para realizar o que deseja. Positivo para viagens, mudanças no trabalho e novos caminhos no amor. C. 491 M. 0156

Capricórnio – O clima no lar está carregado e você deve dar suporte à família principalmente nativos de Câncer e Libra. Peça apoio para superar os entraves financeiros, evite novos gastos. Amor suave. Saúde neutra. C. 723 M. 6949

Aquário – Dia feliz no lar, você passa boas energias. Apenas deve ter paciência com alguns parentes que precisam da sua ajuda financeira. A tranquilidade estará presente no trabalho e amor. C. 535 M. 1301

Peixes – Você continua no alerta, apesar de Vênus estar no seu signo. Procure se prevenir de problemas no lar e na vida profissional. Evite sair para compras, viagens e visitas. Cuide mais do seu trabalho. C. 902 M. 8214

