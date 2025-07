Horóscopo de hoje: quinta-feira (24.07.25)

Os cancerianos ficam no alerta até às 12h30, e a rotina é indicada enquanto durar este período negativo no trabalho e vida pessoal. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos leoninos.

O leonino é um parceiro bastante fiel, e seu casamento pode ser duradouro, ainda que não se caracterize como ideal. Por valorizar a estabilidade e o status, apreciam a relevante posição social trazida pelo matrimônio. E dificilmente acabaria com o casamento mesmo não sendo o ideal.

