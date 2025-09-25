Horóscopo de hoje: quinta-feira (25.09.25)

Os librianos, por serem regidos por Vênus, que é o símbolo da estética e da arte, apreciam decorações e roupas elegantes, peças de arte e objetos exóticos. Sendo o primeiro signo social do zodíaco, o libriano não gosta de isolamento e precisa ter um certo convívio social diário para que se sinta bem.

Quem nasceu hoje

Tem uma forte capacidade para analisar os acontecimentos, o que fará ser um ótimo comandante. Alcançará o sucesso através do próprio esforço. Tem um bom coração e estará sempre ajudando os mais necessitados. É ousado, fiel e inteligente.

Alerta

Os escorpianos passam o dia no alerta e a rotina é indicada durante este período no trabalho. Controle seu humor para não deixar o ambiente a sua volta tenso. Não entre de cabeça em gastos fora do orçamento. Amor com ciúmes e brigas.

Áries – Você passa por um bom período, mas não deve mudar o trabalho e muito menos os negócios. Marte, na sua oitava casa indica a necessidade de esperar uma fase melhor para acertar as finanças. Amor equilibrado. C.601 M. 2073

Touro – Dia para solucionar os problemas financeiros e equilibrar suas contas. O ideal é colaborar com pessoas da família. Será importante cuidar da saúde, fase que engorda, nada de ansiedade. Amor total. C. 767 M. 5572

Gêmeos – O dia será bem feliz, conseguirá resolver os problemas dos negócios, trabalho e vê fácil o sucesso financeiro acontecer. Em alta, viagens, compras e novas parcerias. Amor suave. Tente na loteria. C. 959 M. 6129

Câncer – Período para acetar os negócios e problemas domésticos. Boas notícias sobre as finanças. Trabalho superprodutivo. Novas vantagens para parcerias ou sociedades. Amor descontraído. Saúde ótima. C. 484 M. 8906

Leão – Dia que terá apoio no trabalho e nos compromissos financeiros. Pode contar com a família, sócios ou superiores. Positivo para mudar os negócios e abrir novas frentes de ganho. Amor valorizado. C. 295 M. 9784

Virgem – Vênus, traz possibilidades de ganho. Terá força para melhorar o trabalho, acertar antigos problemas e contar com boa entrada de dinheiro. Novas esperanças com seu amor. C. 128 M. 4243

Mais previsões

Libra – O Sol está no seu signo, mesmo assim deve ter paciência, os problemas existentes começam ser solucionados. Dê apoio no trabalho, espere que o sucesso logo acontecerá. Amor com ciúmes. C. 073 M. 1854

Escorpião – Fase que precisa se descontrair e ficar o máximo que puder perto da família. O dia é totalmente desfavorável, Sol e Lua não colaboram. Marte no seu signo faz você ficar tenso. Dia de alerta, fique na rotina. C. 330 M. 0462

Sagitário – O seu dia será tranquilo, mas não se precipite em realizar mudanças no setor de trabalho. Pode ter novos lucros com Áries e Gêmeos. Notícia importante sobre a família. Amor com erotismo. C. 509 M. 7516

Capricórnio – Trabalho, negócios, enfim todo apoio que busca estará a sua disposição. Sucesso em novas atividades domésticas. Cuide da saúde, pratique esporte. Agitação na vida afetiva, paixão por Câncer. C. 284 M. 5495

Aquário – Dia que estará confiante no trabalho. Incentivo da família. Compras, negócios, viagens, um bom período inclusive para buscar apoio a novos compromissos profissionais. Vitória em seu caso de amor. C. 645 M. 8339