Horóscopo de hoje: quinta-feira (27.03.25)

O arianos buscam no humor uma forma de chamar a atenção socialmente ou no trabalho. Com seu natural inclinação para a liderança não raro se veem na posição de motivar os mais “lentos”. Uma apresentação de negócios divertida e aparentemente despreocupada, por exemplo, pode proporcionar melhores resultados que algo sério. E já que progridem ao obter resultado, o senso de humor é um talento que se desenvolverá se for cultivado.

Quem nasceu hoje

Seu espírito é imaginativo, estudioso, calmo, afável e inclinado às artes e ciências. É um empreendedor, o que fará abrir seu próprio caminho. O setor afetivo trará total satisfação. Independente, carismático e companheiro fiel.

Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina enquanto durar este período negativo no trabalho e vida pessoal. Não entre disputas com a família. No amor, o ciúmes pode trazer discussões. Saúde neutra. Viagens desfavorecidas.

Áries – Amanhã, Vênus sai do seu signo e passa a transitar em Peixes. O setor financeiro e profissional precisa de mais atenção. Evite grandes negócios ou mudanças. O setor afetivo está desamparado, se cuide. C. 494 M. 6802

Touro – Nesta fase você se sente inquieto, amanhã Vênus seu planeta passa a favorecer as finanças e o amor. Comece a planejar os próximos passos e não crie problemas no trabalho. Evite se preocupar em demasia. C. 307 M. 7725

Gêmeos – Seu espírito de equipe está em alta, por isso leve adiante novos projetos e aceite apoio da família. Assim terá um ótimo astral. Pode viajar, comprar, vender e acertar os negócios. Amor otimista. C. 535 M. 9641

Câncer – O dia é propício para resolver alguns problemas da área familiar. Seja mais atuante. Evite somente discutir com seu amor. No trabalho procure ser mais decidido no setor financeiro. Boa saúde. C. 654 M. 5578

Leão – Período que recebe apoio de sócios ou superiores e, com isso vem o equilíbrio financeiro. Positivo para compras, viagens e aceitar apoio aos novos negócios. Energia em alta. Evite ser exigente com seu amor. C. 243 M. 8165

Virgem – Seu trabalho traz novas chances de ganhos, é o sucesso financeiro. Seu sistema nervoso pode alterar o organismo, por isso cuide alimentação para não ter problemas com o intestino. Amor com paixão. C. 821 M. 3084

Libra – Dia que haverá mudanças positivas em seus planos profissionais e novas oportunidades financeiras. Os contatos com pessoas do seu trabalho e negócios trarão satisfação. Sensibilidade no amor. C. 079 M. 2218

Escorpião – Você estará envolvido nos assuntos da família, pode esperar maior participação em seus projetos financeiros. Você vai atrair atenção das pessoas do trabalho e negócios com seu otimismo. Amor impulsivo. C. 358 M. 4796

Sagitário – Um bom dia no trabalho e finanças, terá todas as chances para dar uma alavancada no futuro profissional. Vem dinheiro inesperado. Tente na loteria. Amor suave e equilibrado. C. 523 M. 1448

Capricórnio – Suas esperanças profissionais e financeiras tem o apoio de Marte na sua sétima casa. Conseguirá resolver os problemas que o incomodam, principalmente os da família. Amor possessivo. C. 180 M. 0953

Aquário – A Lua está no seu signo trazendo acertos de alguns problemas da família. Procure não comentar sobre suas finanças. Necessidade de maior privacidade. Amor começando a abrir os caminhos. C. 365 M. 7381

Peixes – Você está passando pelo alerta, a Lua desfavorece novas ações. Pode acontecer uma certa instabilidade no amor. Tente cumprir seus compromissos e cuide da saúde. Não se queixe com a família. C. 914 M. 8130

