Horóscopo de hoje: quinta-feira (28.08.25)

Dependentes e trabalhadores, muitos virginianos tem a tendência de se tornar até obcecados pelo trabalho. Gostam de ordem e de cada coisa em seu lugar. De fato, eles se sentirão felizes em fazer parte de uma organização eficiente, onde poderão contribuir no sentido de alcançar o máximo de produtividade. O virginiano apresenta uma atitude bem definida em relação à talento e técnica são combinados com uma visão prudente e pragmática das tendências de mercado.

Quem nasceu hoje

Sua facilidade para liderar fará com que se destaque no setor profissional. É um empreendedor, e não se abaterá diante do primeiro obstáculo. Nada o fará desistir de um projeto. Organizado, consciente e equilibrado.

Alerta

Os escorpianos passam o dia no alerta e a indicação é para ter cuidados com a inconstância no setor de trabalho. Evite entrar disputas judiciais, você é quem poderá sair perdendo. No amor, procure ser mais participativo e menos ciumento.

Áries – Dia que deve ser paciente com a família. Marte seu planeta, transita numa fase de cuidados especiais. O setor afetivo vem com sinal de estabilidade e acertos das discussões. Deve fazer caminhadas. C. 524 M. 0879

Touro – O período é ideal para colocar os negócios e trabalho em dia. Sucesso presente nas finanças. Mercúrio favorece a comunicação com as pessoas ligadas ao setor profissional. Vênus, traz harmonia no amor. C. 135 M. 5950

Gêmeos – Fase que deve levantar o astral da família, todos esperam sua participação nos assuntos do lar e financeiro. Boas conversas e novas ideias. Fique tranquilo nos negócios e trabalho. Amor com novidades. C. 059 M. 6527

Câncer – Você já esta sabendo que os astros favorecem tanto o trabalho como seu lar. Terá facilidade para viagens, compras, acordos de negócios e boa entrada de dinheiro. Siga os desejos do coração no amor. C. 792 M. 4406

Leão – O Sol esta passando pela sua segunda casa, é o período para acertar a vida profissional e as finanças. Momento para batalhar e resolver problemas que o incomodam no lar. Amor com atração. C. 963 M. 2744

Virgem – Fase que há boas energias dos astros, aproveite para organizar e resolver problemas da vida profissional. Deixe a paz se instalar no lar. O amor ainda esta difícil, evite os ciúmes. C. 301 M. 7683

