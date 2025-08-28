Horóscopo de hoje: quinta-feira (28.08.25)
Confira a previsão dos astros para o seu signo
•
Dependentes e trabalhadores, muitos virginianos tem a tendência de se tornar até obcecados pelo trabalho. Gostam de ordem e de cada coisa em seu lugar. De fato, eles se sentirão felizes em fazer parte de uma organização eficiente, onde poderão contribuir no sentido de alcançar o máximo de produtividade. O virginiano apresenta uma atitude bem definida em relação à talento e técnica são combinados com uma visão prudente e pragmática das tendências de mercado.
Quem nasceu hoje
Sua facilidade para liderar fará com que se destaque no setor profissional. É um empreendedor, e não se abaterá diante do primeiro obstáculo. Nada o fará desistir de um projeto. Organizado, consciente e equilibrado.
Alerta
Os escorpianos passam o dia no alerta e a indicação é para ter cuidados com a inconstância no setor de trabalho. Evite entrar disputas judiciais, você é quem poderá sair perdendo. No amor, procure ser mais participativo e menos ciumento.
- Áries – Dia que deve ser paciente com a família. Marte seu planeta, transita numa fase de cuidados especiais. O setor afetivo vem com sinal de estabilidade e acertos das discussões. Deve fazer caminhadas. C. 524 M. 0879
- Touro – O período é ideal para colocar os negócios e trabalho em dia. Sucesso presente nas finanças. Mercúrio favorece a comunicação com as pessoas ligadas ao setor profissional. Vênus, traz harmonia no amor. C. 135 M. 5950
- Gêmeos – Fase que deve levantar o astral da família, todos esperam sua participação nos assuntos do lar e financeiro. Boas conversas e novas ideias. Fique tranquilo nos negócios e trabalho. Amor com novidades. C. 059 M. 6527
- Câncer – Você já esta sabendo que os astros favorecem tanto o trabalho como seu lar. Terá facilidade para viagens, compras, acordos de negócios e boa entrada de dinheiro. Siga os desejos do coração no amor. C. 792 M. 4406
- Leão – O Sol esta passando pela sua segunda casa, é o período para acertar a vida profissional e as finanças. Momento para batalhar e resolver problemas que o incomodam no lar. Amor com atração. C. 963 M. 2744
- Virgem – Fase que há boas energias dos astros, aproveite para organizar e resolver problemas da vida profissional. Deixe a paz se instalar no lar. O amor ainda esta difícil, evite os ciúmes. C. 301 M. 7683
Mais previsões
- Libra – Fase que o Sol não o favorece, você precisará entender que tudo ficará bem se souber se cuidar. Gastos fora do orçamento, decisões de mudanças no trabalho e lar, devem ser evitadas. Dê apoio ao seu amor. C. 049 M. 1012
- Escorpião – O dia é de alerta e você precisará de paciência no setor de trabalho. Não espere colaboração de ninguém. O ideal é adiar viagens, compras e ter cautela para não criar atritos com a família. Evite os invejosos. C. 687 M. 9961
- Sagitário – O setor profissional esta motivado para uma renovação nas finanças. Conseguirá acertar os problemas e melhorar as questões pendentes. Ótimo pique para novos compromissos de negócios. Amor carinhoso. C. 431 M. 6298
- Capricórnio – Um bom dia, com chances de trabalho extra e abertura para faturar alto. Terá todas as chances de resolver alguns problemas da família. Acredite na sua força interior e conte com seu amor. C. 819 M. 3755
- Aquário – Período que conseguirá acertar os negócios da família, mas deve evitar qualquer tipo de cobrança ou discussão. Renovação no trabalho, aceite apoio. Boas chances no amor, acertos na convivência. C.220 M. 5142
- Peixes – A relação profissional ganha maior participação para uma mudança no contexto de novos negócios. Você esta bem colocado, Júpiter protege as finanças e traz novidades. Amor com muita paixão. C. 176 M. 7391
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui
As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM