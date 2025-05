Horóscopo de hoje: quinta-feira (29.05.25)

Os geminianos gostam de sair sem compromisso com os amigos, encontrá-los em lugares novos ou fazer pequenos passeios. Com sua natureza aberta e conversadora, fazem amizade com facilidade, como nas muitas viagens que empreendem. Como amigo, vai proporcionar entretenimento e diversão. É uma verdadeira mina de informação.

Quem nasceu hoje

É capaz de levar adiante qualquer tipo de projeto pessoal. O seu poder de comunicação fará com que se destaque no mundo profissional. A vida em família exercerá grande influência em sua vida. Vigoroso, entusiasta e companheiro.

Alerta

Os nativos de Câncer passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina. Adie as mudanças que pretende fazer no trabalho. Cuidados com gastos fora do orçamento. Dê atenção à saúde que perde energia. No amor, evite cenas de ciúmes.

Áries – Dia positivo para contar com apoio nos projetos de trabalho. Alto astral, que traz a solução dos problemas profissionais. Aproveite para viajar, negociar e aceitar ajuda de amigos. Amor com novidades. C. 713 M. 6853

Touro – Você começa a usufruir de boas mudanças nos negócios, trabalho e finanças. A estrela da sorte brilha. Mais uns dias e Vênus, trará muitas novidades. Dê atenção a vida amorosa que vai devagar. C. 164 M. 9632

Gêmeos – A Lua transita no seu signo e ao lado de Mercúrio abre caminhos para a solução dos problemas da família e os profissionais. Pode pensar em iniciar negócios e trabalhar muito. Estabilidade no amor. C. 381 M. 0206

Câncer – Se for sair da rotina lembre-se que além do Sol não o favorecer, hoje a Lua também pede atenção com os negócios e vida familiar, dia de alerta. Tenha mais responsabilidade e cautela com os gastos. C. 622 M. 5976

Leão – Dia que não faltará inspiração no trabalho e assuntos da família. Você se sente bem e, pode sair da rotina para novos negócios e viagens. Positivo para melhorar seu visual. Romance em alto astral. C. 991 M. 2161

Virgem – Nesta fase você pode concretizar novos negócios e cumprir com satisfação o trabalho, viagens e compras. Seus projetos vão se expandir com facilidade. Boas energias com família. Amor suave e feliz. C. 544 M. 3081

Horóscopo de hoje de outros signos

Libra – Você tem a seu favor Sol e Lua na sua favorável nona casa. Realização dos projetos de negócios, trabalho, incluindo apoio. Bom astral envolvendo a vida afetiva. Aproveite para solucionar as finanças. C. 473 M. 7824

Escorpião – Período que deve ser mais forte para solucionar problemas profissionais. Continua a fase em que é muito invejado. Não comente sobre seus negócios. Use discrição nas finanças. Amor pedindo apoio. C. 240 M. 0494

Sagitário – A influência astrológica desta dia traz a chance de organizar e até reverter uma porção de problemas. Viva intensamente o setor amoroso, carinhos totais de pessoa amada. Cuide mais dos cabelos. C. 137 M. 5719

Capricórnio – Você está a todo vapor e sente vontade de cuidar do seu visual e da saúde. Aproveite para iniciar atividades físicas. Grandes alegrias com as finanças. Conte com Áries e Libra. Amor em alto astral. C. 309 M. 4542

Aquário – Você tema a seu favor um período de sucesso profissional e financeiro. Se usar sua força espiritual conseguirá vencer os problemas domésticos. Conte com Gêmeos e Áries. Amor envolvente. C. 828 M. 1130

Peixes – Dia para resolver os problemas da família, pode pensar em compras e reformas para o lar. O seu astral está elevado com chances de ganhar mais e abrir novos caminhos profissionais. Amor ativado. C. 552 M. 6371

