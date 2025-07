Horóscopo de hoje: quinta-feira (31.07.25)

Quando o leonino se apaixona, é leal e constante no amor, e pode chegar a sentir as mais fortes emoções. É caloroso, ardente e sensual. Mas, sofre muito se não for atendido nos seus afetos. Gostará de uma companhia intelectual, alguém que possa admirar. É ciumento e também gosta de ser admirado e se sentir desejável. Para conquistá-lo, basta adulá-lo com carinhos e elogios, pois é muito vulnerável e isso.

Quem nasceu hoje

Estará sempre rodeado de bons e fiéis amigos. As causas sociais exercem grande influência neste nativo. Tem uma imaginação fértil, e está sempre inventando coisas novas. É o amigo para todas as horas. Reflexivo, inteligente e entusiasmado.

Alerta

Os librianos ficam no alerta até às 14h26, e a rotina é o indicado enquanto durar esta fase negativa. Evite desavenças com pessoas ligadas ao seu trabalho. Após esse horários os cuidados serão dos escorpianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Os astros garantem a reorganização do trabalho que estava com problemas. Para alcançar bons negócios não exagere nos gastos, tenha paciência. Carinhos do seu amor. Dê apoio à família. C. 274 M. 5091

Touro – Dia para resolver problemas da família e até negociar com imóveis. Colaboração na área profissional, pode abrir novas frente de parceria. Conte com Aquário, Sagitário e Câncer. Curta mais seu amor. C. 352 M. 9721

Gêmeos – Você ainda tem a presença de Vênus no seu signo trazendo o sucesso profissional, financeiro e afetivo. Entendimento fácil com as pessoas que trabalha ou negocia. Amor suave. Tente na loteria. C. 431 M. 8104

Câncer – A influência de Vênus indica que daqui dois dias você será contemplado com esse planeta no seu signo. Espere um pouco para resolver assuntos financeiros, incluindo novos negócios. Amor neutro. C. 025 M. 6953

Leão – O dia será neutro em relação as mudanças nos negócios. Mercúrio está retrogradando no seu signo, o que pede paciência. Não discuta com a família e no trabalho. Amor protetor. C.663 M. 4576

Virgem – Você sente que a fase é muito exigente e pesada nos assuntos profissionais. Não espere e nem peça apoio da família. Na dúvida não se manifeste. Cuide da saúde e das finanças. Não viaje. C. 996 M. 1245

Libra – A Lua ainda o desfavorece, você fica no alerta até às 14h26. Deixe as decisões financeiras e domésticas para o período da tarde. Procure coordenar a vida afetiva e não crie dramas, viva bem com seu amor. C. 187 M. 2832

Escorpião – Você acorda de bom humor e deve organizar os negócios, gastos e vida familiar. A partir das 14h26 entrará no alerta. Serão dois dias e meio que precisará ter atenção com os gastos. Evite discussões no lar. C. 240 M. 3211

Sagitário – A fase traz maior apoio para o setor profissional. As influências atuais mostram que terá oportunidades para organizar os negócios ou mudar o rumo do que vem fazendo. Conte com a família. C. 758 M. 0407

Capricórnio – Dia que deve reorganizar os negócios, procure apoio da família e aceite opiniões no trabalho. Cuide da saúde, evite a ansiedade. Tire os pensamentos negativos da sua cabeça. Amor com paixão. C. 019 M. 5782

Aquário – Período que conseguirá resolver, organizar e conquistar o que deseja na área doméstica e profissional. Usufrua deste período, aceite apoio da família. Ótimo para viagens e início de negócios. Amor com diálogo. C. 603 M. 1368