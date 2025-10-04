Horóscopo de hoje: sábado (04.10.25)

Os librianos por serem regidos por Vênus, que é o símbolo da estética e da arte, apreciam decorações e roupas elegantes, peças de arte e objetos exóticos. Sendo o primeiro signo social do zodíaco, o libriano não gosta de isolamento e precisa ter um certo convívio social diário para que se sinta bem.

Quem nasceu hoje

É o empreendedor do, pois está sempre em busca de novos caminhos. Inimigo da rotina sente atração pelo desconhecido. A marca registrada deste nativo é o profissionalismo. Conseguirá se sobressair na carreira que escolher. Comunicativo, incisivo e inteligente.

Alerta

Os nativos de Peixes passam o sábado no alerta, e a rotina é indicada durante este período negativo. Contenha seu impulso ou poderá ter problemas com seu par afetivo e família. Adie para quando estiver melhor mudanças no setor de trabalho.

Áries – Aproveite o bom momento para equilibrar o trabalho. Procure trocar ideias com os colegas. Favorável para compras de uso doméstico. Evite a rotina, saia para se divertir com a pessoa amada. Saúde em ordem. C. 794 M. 1433

Touro – Você conseguirá melhores resultados no trabalho, mas não deve relaxar. Mantenha os gastos na ponta do lápis. Observe melhor às necessidades da pessoa amada e família. Tire mais tempo para fazer o que gosta. C. 561 M. 6214

Gêmeos – O momento é propício para acertar tudo o que está errado no trabalho. Demonstre mais carinho na vida a dois. Tire o final de semana para promover mudanças na decoração de sua casa. C. 014 M. 5753

Câncer – Use sua capacidade para realizar trabalhos que gerem novos ganhos. Harmonia e tranquilidade com os amigos. Tudo bem com a família. Procure ficar perto do seu amor. C. 403 M. 9691

Leão – Você continua bem posicionado e deve aproveitar esse fator para alcançar os objetivos profissionais. Favorável para compras de uso pessoal ou doméstico. Sintonia total na vida a dois. C. 820 M. 0539

Virgem – Você está bem posicionado e deve dar novo rumo ao trabalho. Favorável para acertos financeiros. Curta os bons momentos com a pessoa amada. Reúna-se com a família. Saúde em alta. Viagens favorecidas. C. 982 M. 2426

Libra – Fase positiva para tomar decisões que vem adiando no setor doméstico. Há chances de melhora nas finanças. A vida a dois deve se firmar. Pode sair para compras para o seu lar. Boa vitalidade física e mental. C. 308 M. 8342

Escorpião – O momento astral não é um dos melhores do ano para mudanças no seu lar. Coloque suas contas na ponta do lápis. Com seu par afetivo e família, o diálogo será importante, não imponha suas vontades. C. 131 M. 7802

Sagitário – Coloque as ideias em prática para melhorar sua atual posição no trabalho. O diálogo será importante para evitar aborrecimento com sua família. A vida a dois está motivada, aproveite para acertos de convivência. C. 312 M. 9528

Capricórnio – Deixe sua tranquilidade comandar o modo de agir no trabalho. Amplie os contatos para ter melhores resultados. Aproxime-se mais das pessoas que gosta. Tudo certo no amor. C. 249 M. 4065

Aquário – O trabalho caminha sem grandes problemas. Fuja de gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Deixe a harmonia envolver o relacionamento durante o final de semana. Viagens favorecidas. C. 658 M. 1970