Horóscopo de hoje: sábado (07.06.25)

Os geminianos possuem entusiasmo e inteligência que comunicam através do olhar, constantemente alerta e inquieto, e de expressivos movimentos. Sua fala é rápida, o rosto sempre vibrante e animado, acentuando tudo o que dizem com uma frenética e característica gesticulação dos braços e das mãos. Uma de suas qualidades menos agradáveis, a arte da desilusão encontra sua mais inocente expressão no olhar do que parece ser favorecido com o segredo da vida eterna: seu corpo ágil nunca revela a idade.

Quem nasceu hoje

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

Alerta

Os escorpianos passam o sábado no alerta, e os astros pedem cautela durante este período negativo. Se puder fiquem em casa recarregando as energias. Adie compras, viagens ou mudanças. Humor instável no amor.

Áries – Positivo para acertar pequenas pendências no trabalho. Ótimas energias fortalecem os laços com a família. Pode aceitar convites para reuniões de amigos. A fase reserva momentos de paixão com seu amor. C. 164 M. 5120

Touro – A fase é favorável para incrementar seu trabalho. O momento promete ser especial com seu par afetivo. Pode aceitar convites para estar ao lado dos amigos. Viagens e passeios estão na ordem do dia. C. 281 M. 3573

Gêmeos – Os astros acenam com boas perspectivas no trabalho. Favorável para resolver pendência doméstica no final de semana. A intimidade com seu par afetivo vai esquentar. Chances em jogos. C. 735 M. 6304

Câncer – Coloque em ordem seu trabalho para que nada saia do planejado. Se puder tire o final de semana para descansar e repor as energias. Fique ao lado do seu par afetivo. Saúde neutra. C. 990 M. 4961

Leão – Fase em que você consegue equilíbrio no trabalho. Finanças em ordem. Pode convidar a família para ficar ao seu lado no final de semana. No amor, sua sensualidade está a mil. C. 042 M. 1797

Virgem – Os astros renovam sua vitalidade, e você deve aproveitar para ficar ao lado da família. Procure acertar as finanças. No amor, um sorriso e uma palavra de carinho podem fazer maravilhas. C. 351 M. 2482

Libra – Tire proveito das coisas boas que estão acontecendo no trabalho. Favorável para acertos financeiros. No amor seus desejos estão em evidência mexendo com a cabeça da pessoa amada. C. 495 M. 8746

Escorpião – Você passa o dia no alerta, e deve manter a rotina durante esta fase negativa. Evite entrar em confronto com a família e amigos. Esclareça mal-entendido com seu par afetivo. C. 502 M. 9013

Sagitário – Há boas perspectivas no horizonte profissional. Pode sair para encontrar a família. Aceite convites para estar ao lado dos amigos. Quebre a rotina com seu par afetivo e faça um programa a dois. C. 819 M. 7086

Capricórnio – Estão abertas as portas para o sucesso. Você tem pela frente um bom período para conseguir seus objetivos. Expresse o que sente ao seu par afetivo. Pode tentar em jogos. C. 267 M. 3650

Aquário – Não há do que se queixar, você está bem-posicionado, e deve aproveitar para alcançar todos os propósitos no trabalho. Programe o final de semana ao lado da pessoa amada e família. C. 174 M. 4245

Peixes – Volte suas atenções para assuntos de ligados à sua família. Faça um balanço nas finanças. Aproveite o bom momento e faça um programa a dois com seu par afetivo. C. 028 M. 5835

