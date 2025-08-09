Horóscopo de hoje: sábado (09.08.25)
Confira a previsão dos astros para o seu signo
Quando o leonino se apaixona, é leal e constante no amor, e pode chegar a sentir as mais fortes emoções. É caloroso, ardente e sensual. Mas, sofre muito se não for atendido nos seus afetos. Gostará de uma companhia intelectual, alguém que possa admirar. É ciumento e também gosta de ser admirado e se sentir desejável. Para conquistá-lo, basta adulá-lo com carinhos e elogios, pois é muito vulnerável e isso.
Quem nasceu hoje
Não teme a competitividade. Quando se entrega a um objetivo, não desiste diante do primeiro obstáculo. Procura contribuir para que todos tenham uma vida melhor. Gosta da vida sem rotina. É inteligente, educado e agradável.
Alerta
Os aquarianos passam o dia no alerta, e a rotina é o mais aconselhável durante esta fase negativa. Adie para o começo da semana as mudanças e acertos no trabalho. Fique dentro do orçamento. No amor, nada de ciúmes exagerado.
- Áries – Aproveite o bom momento e sua energia para acertar o trabalho e finanças. Coopere quando for solicitado. Clima de paixão ao lado da pessoa amada. Pode mexer com a decoração da sua casa. C. 987 M. 6026
- Touro – Arregace as mangas e vá atrás do que interessa ao seu trabalho. O dia está ideal para curtir a família. Faça um programa diferente com seu par afetivo. Programe compras, viagens e passeios. C. 431 M. 2480
- Gêmeos – Fase em que as mudanças no setor profissional estão favorecidas. Positivo para acertos financeiros. Através do diálogo poderá conquistar a pessoa que tanto ama. Pode sair para se divertir. C. 314 M. 5473
- Câncer – Aguarde novidades positivas no trabalho. Chegou o momento para estabilizar as finanças. A harmonia com a pessoa amada e família falará mais alto. Pode sair para festas ou encontros de amigos. C. 209 M. 4571
- Leão – O momento astral indica equilíbrio no andamento do trabalho. Não deixe nada inacabado. Procure se divertir ao lado da família. Vida a dois com carinhos. Final de semana tranqüilo. C. 133 M. 3769
- Virgem – Cuidado para não ser mal interpretado no trabalho. Cautela com os gastos fora do orçamento. No amor, você sente que a pessoa amada esta ao seu lado nas horas difíceis. C. 850 M. 9104
Confira as previsão para outros signos
- Libra – Aposte na sua competitividade para dar novo rumo ao trabalho. Favorável para acertos financeiros. Esta na hora de dar uma virada na sua vida afetiva. Pode contar com a proteção da família e amigos. C. 815 M. 2998
- Escorpião – Fase agitada no trabalho. Não dispense ajuda dos colegas. Possibilidade de viver novas emoções com a pessoa amada. Pode aceitar convites para festas ou reuniões de amigos. C. 662 M. 1645
- Sagitário – Sua criatividade será útil na hora de acertar o trabalho. Não meça esforços para ficar de bem ao lado do seu amor. Aproveite o final de semana para colocar seus afazeres domésticos em ordem. C. 728 M. 0251
- Capricórnio – O dia começa bem e você tem possibilidade de colocar em ordem o trabalho. Valorize sua vida pessoal e seja mais carinhoso com seu par afetivo. Evite a rotina, saia para se divertir. C. 590 M. 7812
- Aquário – Você passa o dia no alerta. Controle os gastos para não entrar no vermelho. Não discuta com seu par afetivo ou família. Saúde em baixa, evite exageros na alimentação C. 275 M. 8892
- Peixes – Boas oportunidades de ampliar seus horizontes profissionais. Positivo para compra, venda ou reforma da casa própria. Final de semana de alegrias junto da pessoa amada. C. 043 M. 5337
