Horóscopo de hoje: sábado (09.08.25)

Quando o leonino se apaixona, é leal e constante no amor, e pode chegar a sentir as mais fortes emoções. É caloroso, ardente e sensual. Mas, sofre muito se não for atendido nos seus afetos. Gostará de uma companhia intelectual, alguém que possa admirar. É ciumento e também gosta de ser admirado e se sentir desejável. Para conquistá-lo, basta adulá-lo com carinhos e elogios, pois é muito vulnerável e isso.

Quem nasceu hoje

Não teme a competitividade. Quando se entrega a um objetivo, não desiste diante do primeiro obstáculo. Procura contribuir para que todos tenham uma vida melhor. Gosta da vida sem rotina. É inteligente, educado e agradável.

Alerta

Os aquarianos passam o dia no alerta, e a rotina é o mais aconselhável durante esta fase negativa. Adie para o começo da semana as mudanças e acertos no trabalho. Fique dentro do orçamento. No amor, nada de ciúmes exagerado.

Áries – Aproveite o bom momento e sua energia para acertar o trabalho e finanças. Coopere quando for solicitado. Clima de paixão ao lado da pessoa amada. Pode mexer com a decoração da sua casa. C. 987 M. 6026

Touro – Arregace as mangas e vá atrás do que interessa ao seu trabalho. O dia está ideal para curtir a família. Faça um programa diferente com seu par afetivo. Programe compras, viagens e passeios. C. 431 M. 2480

Gêmeos – Fase em que as mudanças no setor profissional estão favorecidas. Positivo para acertos financeiros. Através do diálogo poderá conquistar a pessoa que tanto ama. Pode sair para se divertir. C. 314 M. 5473

Câncer – Aguarde novidades positivas no trabalho. Chegou o momento para estabilizar as finanças. A harmonia com a pessoa amada e família falará mais alto. Pode sair para festas ou encontros de amigos. C. 209 M. 4571

Leão – O momento astral indica equilíbrio no andamento do trabalho. Não deixe nada inacabado. Procure se divertir ao lado da família. Vida a dois com carinhos. Final de semana tranqüilo. C. 133 M. 3769

Virgem – Cuidado para não ser mal interpretado no trabalho. Cautela com os gastos fora do orçamento. No amor, você sente que a pessoa amada esta ao seu lado nas horas difíceis. C. 850 M. 9104

