Horóscopo de hoje: sábado (10.05.25)

Touro tem uma personalidade paciente, firme e digna de confiança. As pessoas sabem o que esperar de um taurino, a menos que alguém cometa o erro de provocá-lo! Cordial e sensual, aprecia as coisas boas. Como é motivado pela sempre presente necessidade de segurança, se revela excelente no que diz respeito aos negócios; confie cegamente nele para planejar e acompanhar uma nova ideia com firme atenção aos detalhes.

Quem nasceu hoje

O sucesso virá através do próprio esforço. Está sempre preocupado em ajudar as pessoas mais carentes da sociedade. A família é o seu porto seguro. A simpatia é uma de suas maiores virtudes. É franco, bondoso e forte amigo.

Alerta

Os nativos de Libra ficam no alerta até às 16h59, e a indicação é de rotina enquanto durar este período negativo no trabalho e vida pessoal. Após esse horário os cuidados nos próximos dois dias e meio serão dos escorpianos.

Áries – O quadro astral não poderia ser mais positivo. Tudo depende somente de você, por isso não se perca no caminho. Tente ser mais comedido nos gastos. Tudo bem com a saúde. Saia para se divertir. C. 054 M. 1491

Touro – O momento é um dos mais positivos, por isso você deve agir com rapidez para alcançar seus objetivos no trabalho. Tudo azul na vida a dois. Convide a família para estar com você no final de semana. C. 472 M. 7148

Gêmeos – Fase para ter cuidados no trabalho. Procure agir dentro dos limites, evitando mudanças profissionais. Não é hora de fazer reivindicações. Dê espaço para seu par afetivo. Saúde neutra. C. 513 M. 6820

Câncer – Excelente fase para traçar novos planos para o setor profissional. Boas oportunidades estão a caminho. Melhora acentuada da relação afetiva. Viagens e passeios favorecidos no final de semana. C. 116 M. 2589

Leão – As pendências serão solucionadas deixando sua capacidade se sobressair. Faça uma surpresa à pessoa amada. Positivo para tentar em jogos. Pode aceitar convites para se divertir no final de semana. C. 335 M. 6253

Virgem – É hora de mostrar sua competência e colocar a ousadia em ação. Pode fazer planos junto com a pessoa amada. Positivo para compras de uso pessoal ou doméstico. Final de semana tranquilo. C. 662 M. 1601

Libra – Você fica no alerta até o final da tarde, e os cuidados devem ser redobrados no trabalho. Não se entusiasme nos gastos. Evite fazer qualquer tipo de imposição ao seu par afetivo. À noite tudo volta ao normal. C. 706 M. 8038

Escorpião – Com disciplina e responsabilidade poderá atingir suas metas. Confie na sua capacidade. Muita inspiração na vida a dois. A partir das 16h59, você entrará no alerta, fique na rotina. C. 321 M. 5979

Sagitário – Não deixe nada pendente no trabalho. Dinheiro extra deve ajudar a recompor as finanças. Demonstre o que sente a pessoa amada. Proteção da família. Pode sair para festas ou encontros de amigos. C. 827 M. 9740

Capricórnio – Os assuntos profissionais estão protegidos, e você poderá colocar em funcionamento os projetos de expansão. É hora de transmitir suas ideias. Tome a iniciativa na vida a dois. C. 747 M. 4015

Aquário – A sorte promete estar com você em todos os momentos. Pode assumir novas responsabilidades. No amor, demonstre o que sente ao seu par afetivo. Procure a companhia da família no final de semana. C. 288 M. 8396

Peixes – Seu instinto para ganhar dinheiro está aguçado. Positivo para viajar, fazer contatos e firmar acordos comerciais. Evite a rotina com a pessoa amada, saia para um fazer uma viagem ou passeio. C. 099 M. 8767

