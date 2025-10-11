Horóscopo de hoje: sábado (11.10.25)

O libriano tem a incessante busca de um equilíbrio que também pode minimizar a necessidade de dinamismo, de movimento inato de cada ser. Buscar o equilíbrio não quer dizer deixar-se aprisionar em um tipo sufocante, mas encontrar na meditação a estabilidade que traz a paz de espírito. Embora não exista um mito definido para simbolizar este signo, Libra é frequentemente associado com Afrodite a deusa da beleza.

Quem nasceu hoje

Tem o dom da palavra, o que fará se destacar em profissões ligadas ao público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. Estará sempre ao lado da família. Inteligente, competente e rigoroso.

Alerta

Os geminianos passa o dia no alerta, e os astros aconselham a manter a calma no trabalho e vida pessoal. Cuidado com gastos que possam comprometer as finanças. Não exagere nas cobranças ao seu par afetivo. Saúde em baixa.

Áries – Pode dar sequência em projetos que visem melhorar seus negócios. Aproveite para acertar contatos e parcerias. Forte entrosamento com a pessoa amada. Tente em jogos. C. 938 M. 3052

Touro – Concretize os negócios que estão parados. Favorável para mudanças na decoração de sua casa. Atração comandando a vida a dois. Positivo para pequenas viagens. Saúde com energia. C. 473 M. 7406

Gêmeos – Você passa o dia no alerta, e deve manter a rotina durante este período negativo. Adie todo tipo de negociação. Cuidado para não ir com muita sede ao pote. Procure descansar no final de semana. C. 294 M. 1283

Câncer – Momento certo para investir em suas ideias no trabalho. Conte com a proteção de pessoas interessadas no seu sucesso. Aproveite o final de semana para se divertir com seu par afetivo. C. 780 M. 6612

Leão – Aproveite a fase para inovar e alcançar todos os objetivos no trabalho. Favorável para compras de uso pessoal e doméstico. Amor com carinhos, declare o que sente ao seu par afetivo. C. 205 M. 8947

Virgem – Seus projetos profissionais caminham para o sucesso. Demonstre carinhos e alegria com todos à sua volta. Bom astral com a família e. Procure dar mais atenção às necessidades da pessoa amada. C. 392 M. 2670

Libra – O Sol no seu signo anuncia uma fase positiva no trabalho. Pode sair para compras de uso pessoal, passeios e encontros de amigos. A pessoa amada estará dando todo apoio que precisa. C. 063 M. 9724

Escorpião – Aproveite o final de semana para acertar pendências na sua casa. Coloque suas contas em dia. Seja moderado na vida a dois, sem deixar de dar carinhos ao seu par afetivo. C. 514 M. 4331

Sagitário – Fase para resolver pendências no setor de trabalho. Troque ideias com as pessoas à sua volta. A felicidade na vida a dois depende somente de você. Final de semana tranquilo. C. 649 M. 0187

Capricórnio – Bem posicionado, nada conseguirá segurar sua vontade de vencer no que estiver realizando. Muitas novidades no setor doméstico. Surpreenda seu par afetivo com mais carinhos no final de semana. C. 153 M. 9025

Aquário – Não perca as oportunidades que esta fase traz para você no trabalho. Melhora nas finanças. Um novo amor para os solitários. Saúde ótima. Final de semana de alegrias. C. 413 M. 5563