Horóscopo de hoje: sábado (14.06.25)

Os geminianos possuem o dom da observação, capacidade crítica e analítica e aguda inteligência. Sua principal característica é a dualidade, oferecendo, interessantes contrastes. Quando o indivíduo recebe ao nascer a influência total de Gêmeos (isto é, nascimento e o Ascendente, o que poderá ser verificado por meio do horóscopo matemático).

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para o comando, pois não teme as responsabilidades. Por ter um bom coração estará sempre envolvido em trabalhos comunitários. A garra e força de vontade farão de você um vencedor. É inteligente, convincente e intenso.

Alerta

Os aquarianos acordam no alerta e passam o sábado nesse período negativo. O diálogo será importante para manter a harmonia com as pessoas à sua volta. Evite ser possessivo no relacionamento afetivo. Fique dentro do orçamento financeiro.

Áries – O trabalho flui bem e seu ritmo promete ser produtivo. Os astros favorecem novos acordos. Pode aguardar uma melhora financeira. Sua vida afetiva vai passar por momentos decisivos. C. 772 M. 0944

Touro – Fase de estabilidade nos atuais projetos profissionais. Período oportuno para investir em suas ideias. Bons momentos com seu par afetivo no final de semana. Pode tentar em jogos. C. 827 M. 2143

Gêmeos – O período do Sol no seu signo indica boas novidades no campo de trabalho. Fase em que pode acontecer a entrada extra de um dinheiro. O apoio do seu amor será fundamental. C. 985 M. 4901

Câncer – Período em que você deve estabilizar o setor profissional. Gastos extras podem surgir. A indicação é de ficar em casa e repor as energias. Seu par afetivo estará cobrando mais atenção de sua parte. C. 5492M. 1679

Leão – Fase em que você vê aumentada sua responsabilidade no trabalho. Tudo certo, incluindo a vida material e financeira. Sinal de forte atração com a pessoa amada. Momento para ir em frente com seus projetos. C. 418 M. 7585

Virgem – A vida profissional está ativada. Fase positiva para o setor financeiro. No amor, o desejo de estar perto do seu par afetivo falará mais alto durante o final de semana. C. 051 M. 8292

Libra – Este período promete ser agitado profissionalmente. O companheirismo vai marcar sua vida a dois. Faça uma mudança na decoração de sua casa no final de semana. C. 304 M. 6354

Escorpião – Pode iniciar novo projeto profissional. O céu indica que você está com tudo para atingir seus objetivos. Você seu amor, vão estar na mesma sintonia no final de semana. C. 231 M. 3820

Sagitário – Melhora acentuada no andamento do seu trabalho. Aproveite o final de semana para ler um bom livro. Tudo azul no amor. Positivo para compras ou mudanças na decoração da sua casa C. 075 M. 9736

Capricórnio – O trabalho está protegido e em fase de crescimento. As parcerias estão favorecidas. Período positivo ficar em casa descansando. No amor, você estará mais sedutor do que de costume. C. 435 M. 5468

Aquário – Você passa o dia no alerta, e o mais indicado e a rotina. Adie o trabalho para o começo da próxima semana. Paciência nas coisas que envolvam a pessoa amada e família. C. 560 M. 1012

Peixes – Esta fase deve ser produtiva no trabalho. Mudanças benéficas estão chegando no setor financeiro. Uma grande de paixão deve envolver você e seu par afetivo. Final de semana tranquilo. C. 195 M. 0183

