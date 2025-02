Horóscopo de hoje: sábado (15.02.25)

Quando se trata de humor, os aquarianos podem ser divididos em dois campos: de um lado, aqueles que exibem um senso de humor seco e lacônico. Do outro, os amalucados e excêntricos, cujo humor é absolutamente original. Às vezes, esses dois tipos se misturam, produzindo uma forma muito original de rir para a vida e ao mesmo tempo parecem sérios e compenetrados.

Quem nasceu hoje

Não teme a competitividade, pois sabe que tem uma forte capacidade. Quando se entrega a um objetivo, não desiste diante do primeiro obstáculo. Procura contribuir para que todos tenham uma vida melhor. Gosta da vida sem rotina. É inteligente, educado e agradável.

Alerta

A partir dás 08h48, o alerta vai ser direcionado para os librianos e o mais aconselhável será a rotina. O momento pede calma no trabalho, evite entrar em disputas. Cuidado com gastos fora do orçamento. No amor, o ciúmes pode abalar seu relacionamento.

Áries – Você dá passos importantes na consolidação dos seus projetos de trabalho. Positivo para fazer mudanças na decoração de sua casa. Final de semana de alegrias junto da pessoa amada. C. 404 M. 7080

Touro – Associações e parcerias podem ser colocadas em prática. Favorável para acertos financeiros. Abra seu coração sem medo de ser compreendido. Pode contar com a proteção da família e amigos. Saúde em ordem. C. 026 M. 4172

Gêmeos – Você esta bem posicionado e deve aproveitar para levar adiante seus negócios. Possibilidades de concretizar novo projeto profissional. Forte entrosamento na vida a dois no final de semana. C. 802 M. 2959

Câncer – Renove as expectativas em relação ao trabalho. Chegou o momento para estabilizar as finanças. A harmonia com a pessoa amada e família deve falar mais alto. Favorável para mudanças na decoração de sua casa. C. 359 M. 1531

Leão – O trabalho caminha em direção ao sucesso, concretize seus projetos. Dinheiro extra deve equilibrar o setor financeiro. Final de semana de carinhos ao lado do seu amor. C. 090 M. 7263

Virgem – Terá que agir com rapidez para não perder ás oportunidades que batem a sua porta. Positivo para compras de uso pessoal. Conte com a proteção da família e amigos. Tudo certo no relacionamento afetivo. C. 178 M. 9405

Libra – Você começa o dia no alerta e deve ter cuidados especiais nesse período negativo. Procure a rotina, adie mudanças ou inovações. Cuide melhor da saúde. Não entre em discussões com seu amor. C. 563 M. 3748

Escorpião – Fase de acertos no setor profissional. Viagens e parcerias têm tudo para se concretizarem. Troque idéias com os amigos. Favorável para mudanças domésticas. Programe ficar ao lado do seu par afetivo. C. 386 M. 0476

Sagitário – O dia começa a todo vapor. Acerte associações, parcerias e viagens. Receberá apoio de pessoas interessadas no seu sucesso profissional. Demonstre o que sente na vida a dois. C. 631 M. 8623

Capricórnio – Suas qualidades serão úteis para conseguir os objetivos no trabalho. O charme e simpatia ajudarão na hora de acertar novos contatos. Alto astral na vida a dois. Saúde excelente. C. 846 M. 5193

Aquário – Arregace as mangas e vá atrás do que interessa aos projetos, aproveite a força do Sol no seu signo. Imprima um ritmo forte nas finanças. Vida a dois com carinhos. Mudanças para o seu lar. C. 998 M. 1810

Peixes – Fase em que os astros desaconselham mudanças. Controle ao máximo as despesas para não sair do orçamento. Procure estar em sintonia com as pessoas à sua volta. Evite ser exigente no amor. C. 714 M. 6387

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM