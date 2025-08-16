Horóscopo de hoje: sábado (16.08.25)
Quando o leonino se apaixona, é leal e constante no amor, e pode chegar a sentir
as mais fortes emoções. É caloroso, ardente e sensual. Mas, sofre muito se não
for atendido nos seus afetos. Gostará de uma companhia intelectual, alguém que
possa admirar. É ciumento e também gosta de ser admirado e se sentir
desejável. Para conquistá-lo, basta adulá-lo com carinhos e elogios, pois é muito
vulnerável e isso.
Quem nasceu hoje
É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida
profissional e pessoal. Apresenta grande poder de concentração. Conquistará
sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e
talhado para as vitórias.
Alerta
Os taurinos ficam no alerta até às 13h02, e a indicação é de rotina enquanto
durar este período negativo. Após esse horário e no restante do final de semana
os cuidados serão dos nativos de Gêmeos no trabalho e vida afetiva.
Áries – Momento positivo para fazer mudanças que pretende em sua casa. Sinal
verde para compras de uso pessoal. Pode aceitar convites para festas ou
passeios. Seu charme esta incrível, invista numa conquista. C. 543 M. 0624
Touro – Você passa o período da manhã no alerta, e os cuidados devem ser
redobrados. Controle os gastos para não entrar no vermelho. Não desgaste sua
relação com ciúmes infundados. A tarde tudo volta ao normal. C. 320 M. 1573
Gêmeos – Coloque em ordem seus negócios mais importantes no período da
manhã, às 13h02, você passará a receber a influência do alerta. Serão dois dais
em que os cuidados devem ser redobrados. C. 731 M. 4375
Câncer – Faça uso de sua capacidade e coloque em ordem os projetos que
estão em andamento. Positivo para mudanças na decoração de sua casa. Saia
para se divertir com a pessoa amada. C. 226 M. 6589
Leão – Tudo o que fizer neste período no trabalho alcançará sucesso. Dia
indicado para sair com a pessoa amada e família. Pode tentar em jogos, sorteios
e loteria. Saúde excelente. Viagens favorecidas. C. 496 M. 8848
Virgem – Tenha paciência com ao andamento do trabalho. Análise com cuidado
tudo o que for fazer, principalmente no setor financeiro. Não pressione a pessoa
amada. Procure descansar e repor as energias. C. 164 M. 2403
Libra – Fase para expor suas ideias. Projetos ligados à família recebem proteção
dos astros. Demonstre o que sente ao seu par afetivo. Dia positivo. Muita energia
para se divertir ao lado dos amigos. C. 608 M. 7751
Escorpião – Sua competência está em evidência, o que abre os caminhos para o
sucesso. Um período de equilíbrio financeiro. Muita energia para se divertir com a
pessoa amada. Organismo em ordem. C. 973 M. 3935
Sagitário – Os astros aconselham você a ir atrás dos seus objetivos no trabalho
e vida pessoal. Você tem tudo para atingir o sucesso. Aproveite o final de semana
para se divertir ao lado do seu amor e família. C. 857 M. 5615
Capricórnio – Aproveite as oportunidades que aparecerem. Pode contar com a
proteção da família e amigos. Evite a rotina na vida a dois. Final de semana
positivo para passeios e viagens. Chances de jogos. C. 019 M. 9192
Aquário – Busque o sucesso em tudo o que for realizar. Defenda seus planos,
mas não cometa exageros. Deixe sua energia em alta surpreender os colegas.
Explore o diálogo com a pessoa amada e família. C. 305 M. 4060
Peixes – Fase em que terá facilidade para acertar a vida profissional. Pode
aceitar convites para festas e reuniões de amigos. Saia para se divertir com seu
par afetivo. Use sua intuição em jogos. Viagens favorecidas. C. 582 M. 6238
