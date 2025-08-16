Horóscopo de hoje: sábado (16.08.25)

Quando o leonino se apaixona, é leal e constante no amor, e pode chegar a sentir

as mais fortes emoções. É caloroso, ardente e sensual. Mas, sofre muito se não

for atendido nos seus afetos. Gostará de uma companhia intelectual, alguém que

possa admirar. É ciumento e também gosta de ser admirado e se sentir

desejável. Para conquistá-lo, basta adulá-lo com carinhos e elogios, pois é muito

vulnerável e isso.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida

profissional e pessoal. Apresenta grande poder de concentração. Conquistará

sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e

talhado para as vitórias.

Alerta

Os taurinos ficam no alerta até às 13h02, e a indicação é de rotina enquanto

durar este período negativo. Após esse horário e no restante do final de semana

os cuidados serão dos nativos de Gêmeos no trabalho e vida afetiva.

Áries – Momento positivo para fazer mudanças que pretende em sua casa. Sinal

verde para compras de uso pessoal. Pode aceitar convites para festas ou

passeios. Seu charme esta incrível, invista numa conquista. C. 543 M. 0624

Touro – Você passa o período da manhã no alerta, e os cuidados devem ser

redobrados. Controle os gastos para não entrar no vermelho. Não desgaste sua

relação com ciúmes infundados. A tarde tudo volta ao normal. C. 320 M. 1573

Gêmeos – Coloque em ordem seus negócios mais importantes no período da

manhã, às 13h02, você passará a receber a influência do alerta. Serão dois dais

em que os cuidados devem ser redobrados. C. 731 M. 4375

Câncer – Faça uso de sua capacidade e coloque em ordem os projetos que

estão em andamento. Positivo para mudanças na decoração de sua casa. Saia

para se divertir com a pessoa amada. C. 226 M. 6589

Leão – Tudo o que fizer neste período no trabalho alcançará sucesso. Dia

indicado para sair com a pessoa amada e família. Pode tentar em jogos, sorteios

e loteria. Saúde excelente. Viagens favorecidas. C. 496 M. 8848

Virgem – Tenha paciência com ao andamento do trabalho. Análise com cuidado

tudo o que for fazer, principalmente no setor financeiro. Não pressione a pessoa

amada. Procure descansar e repor as energias. C. 164 M. 2403

Libra – Fase para expor suas ideias. Projetos ligados à família recebem proteção

dos astros. Demonstre o que sente ao seu par afetivo. Dia positivo. Muita energia

para se divertir ao lado dos amigos. C. 608 M. 7751

Escorpião – Sua competência está em evidência, o que abre os caminhos para o

sucesso. Um período de equilíbrio financeiro. Muita energia para se divertir com a

pessoa amada. Organismo em ordem. C. 973 M. 3935

Sagitário – Os astros aconselham você a ir atrás dos seus objetivos no trabalho

e vida pessoal. Você tem tudo para atingir o sucesso. Aproveite o final de semana

para se divertir ao lado do seu amor e família. C. 857 M. 5615

Capricórnio – Aproveite as oportunidades que aparecerem. Pode contar com a

proteção da família e amigos. Evite a rotina na vida a dois. Final de semana

positivo para passeios e viagens. Chances de jogos. C. 019 M. 9192

Aquário – Busque o sucesso em tudo o que for realizar. Defenda seus planos,

mas não cometa exageros. Deixe sua energia em alta surpreender os colegas.

Explore o diálogo com a pessoa amada e família. C. 305 M. 4060

Peixes – Fase em que terá facilidade para acertar a vida profissional. Pode

aceitar convites para festas e reuniões de amigos. Saia para se divertir com seu

par afetivo. Use sua intuição em jogos. Viagens favorecidas. C. 582 M. 6238