Horóscopo de hoje: sábado (17.05.25)

Touro tem uma personalidade paciente, firme e digna de confiança. As pessoas sabem o que esperar de um taurino, a menos que alguém cometa o erro de provocá-lo! Cordial e sensual, aprecia as coisas boas. Como é motivado pela sempre presente necessidade de segurança, se revela excelente no que diz respeito aos negócios; confie cegamente nele para planejar e acompanhar uma nova ideia com firme atenção aos detalhes.

Quem nasceu hoje

Tem um forte magnetismo, e com isso atrairá a atenção das pessoas à sua volta. Conseguirá boas e duradouras amizades. O raciocínio rápido é um dos pontos fortes deste nativo. As viagens serão constantes. É encantador, aventureiro e talentoso.

Alerta

Os capricornianos passam o sábado no alerta, e os astros aconselham rotina. Tire o dia para descansar e repor as energias. Evite negociar, comprar no crediário ou pedir empréstimo financeiro. Procure ter paciência com o par afetivo e família.

Áries – Fase em que terá apoio para tentar novos empreendimentos profissionais. Positivo para mudanças em seu lar. No amor, não se acomode. Saia para se divertir no final de semana. C. 986 M. 5851

Touro – Momento positivo para transformações no trabalho. Aproveite o final de semana para realizar mudanças na decoração de sua casa. Dedique mais tempo para seu relacionamento afetivo. Saúde excelente. C. 868 M. 4503

Gêmeos – Os astros dificultam o andamento do trabalho. A ordem é manter tudo dentro do programado. As finanças pedem controle. Procure ter jogo de cintura com a pessoa amada. Viagens desfavorecidas. C. 469 M. 7704

Câncer – Negócios em equipe devem ter retorno acima do esperado. Positivo para acertos financeiros. Não deve faltar novidades na vida a dois. Aceite convites para festas ou encontros de amigos. Organismo perfeito. C. 746 M. 8362

Leão – Leve adiante os projetos que estão engatilhados no setor profissional. Procure curtir a família e amigos neste final de semana. Não descuide da saúde. Tente em jogos e sorteios. C. 680 M. 3917

Virgem – Pode seguir com novo projeto profissional. Análise parceria com alguém de sua confiança. Conseguirá vitória em assunto financeiro. Pode sair para passeios e viagens. Grande entusiasmo no amor. C. 153 M. 5572

Libra – Você começa o dia trabalhando intensamente. Pode sair para acertar parcerias e projetos por conta própria. Aproveite a maré favorável para promover mudanças em seu lar. Demonstre carinho e compreensão ao par afetivo. C. 202 M. 9438

Escorpião – As influências são ótimas para o setor profissional. Perspectivas de crescimento financeiro. É tempo de unir forças e incrementar os contatos. Boa convivência com a pessoa amada e família. Vida social agitada. C. 376 M. 0493

Sagitário – Utilize seu senso prático e tire proveito dos projetos em andamento. Pode agir com ousadia no trabalho conte com ajuda dos amigos. Positivo para compras de uso pessoal. Evite a rotina com a pessoa amada. C. 895 M. 4120

Capricórnio – Você passa o dia no alerta, e deve ter cuidado no setor de trabalho. Seja realista com as finanças, evite gastos fora do orçamento. Não queira impor somente suas vontades ao par afetivo e família. C. 013 M. 2781

Aquário – Analise as mudanças que estão acontecendo no trabalho, e coloque para funcionar os novos projetos. Tire um tempo para cuidar das pendências domésticas. Aceite convites para festas ou reuniões de amigos. C. 527 M. 9644

Peixes – A fase é positiva para incrementar o setor profissional. Viagens e contatos ganham novo impulso. Curta família neste dia. Aposte no diálogo para manter a harmonia com a pessoa amada. C. 733 M. 1215

