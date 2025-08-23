Horóscopo de hoje: sábado (23.08.25)
Confira a previsão dos astros para o seu signo
A personalidade de Virgem é marcada por uma inteligência aguda que os nativos deste signo usam para analisar e compreender a ordem natural das cosias. Tendem a ser metódicos e precisos, atraídos por todo conhecimento que possa ter aplicado de forma útil. Confirmando tal preocupação, partilharão essa experiência com todos e, na ânsia de cumprir a sua parte, é possível que saiam de sua reserva natural.
Quem nasceu hoje
Tem sua própria forma de fazer as coisas. Sincero, busca sempre mostrar claramente o seu ponto de vista. Terá energia para realizar todos os objetivos ao qual se dedicar. Terá facilidade para trabalhar em grupo. É franco, simpático e animado.
Alerta
Os virginianos acordam no alerta, e a atenção deve ser redobrada no durante este período. Cuide com gastos fora do orçamento. Não deixe a mudança de humor afetar o relacionamento com os colegas. Amor, com ciúmes, evite as críticas.
- Áries – Acredite no sucesso e empregue sua energia para o conquistar o que deseja no trabalho. Compartilhe seus anseios com a pessoa amada. Convide os amigos e família para um programa no final de semana. C. 946 M. 3628
- Touro – A cada dia que passa você recebe mais energia positiva dos astros. Conquiste o par afetivo com carinhos. Chances de ganhos em jogos. Pode aceitar convites para festas ou reuniões de amigos. C. 315 M. 4209
- Gêmeos – Fase em que alcançará todos os objetivos no trabalho. Possibilidade de receber dinheiro que julgava perdido. Clima de romantismo no amor. Tudo certo durante o final de semana. C. 693 M. 0951
- Câncer – o final de semana começa a todo vapor. Procure a companhia de pessoas que tenham os mesmos objetivos. Controle os gastos. Não descuide da saúde. Viagens e passeios favorecidos. C. 270 M. 7731
- Leão – Sua vida profissional está bem posicionada. As finanças estão em plena ascensão. Não faltará dinamismo e dedicação para chegar ao sucesso. Acertos na vida a dois. Saia para se divertir no final de semana. C. 139 M. 2497
- Virgem – Você passa o sábado no alerta, e o mais indicado será manter em ordem no trabalho e vida doméstica. A paciência será a causa da boa convivência com a pessoa amada e família. C. 087 M. 1520
Confira as previsão para outros signos
- Libra – Tente agir com calma no trabalho. Use a paciência, e lembre-se que esta fase vai passar. Não deixe que fatores externos interfiram negativamente em sua vida afetiva. C. 502 M. 9884
- Escorpião – Atividades extras no trabalho devem gerar novos lucros. O clima em família promete ser um dos melhores. Positivo para viagens e passeios durante o final de semana. Atração física vai motivar o romance. C. 456 M. 0362
- Sagitário – Fase em que deve aproveitar para realizar tarefas com as quais se identifica no trabalho. Pode programar compras e mudanças para o setor doméstico. Clima de acertos no amor. Final de semana positivo. C. 361 M. 8140
- Capricórnio – Os astros estão ao seu lado no trabalho. Pode contar com a proteção das pessoas à sua volta, principalmente da família. Saúde com energia. Momentos gratificantes no final de semana no amor C. 226 M. 5042
- Aquário – Com inteligência, nada será capaz de deter seu avanço no trabalho. As pendências financeiras serão vencidas. A família continua dando todo apoio que precisa. Muita afinidade com a pessoa amada. C. 674 M. 4513
- Peixes – Mostre o que sabe e espere por ótimos resultados no trabalho. Assuntos que envolvam a família estarão em destaque no final de semana. Ótimo astral no amor. C. 119 M. 2973
