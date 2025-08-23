Horóscopo de hoje: sábado (23.08.25)

A personalidade de Virgem é marcada por uma inteligência aguda que os nativos deste signo usam para analisar e compreender a ordem natural das cosias. Tendem a ser metódicos e precisos, atraídos por todo conhecimento que possa ter aplicado de forma útil. Confirmando tal preocupação, partilharão essa experiência com todos e, na ânsia de cumprir a sua parte, é possível que saiam de sua reserva natural.

Quem nasceu hoje

Tem sua própria forma de fazer as coisas. Sincero, busca sempre mostrar claramente o seu ponto de vista. Terá energia para realizar todos os objetivos ao qual se dedicar. Terá facilidade para trabalhar em grupo. É franco, simpático e animado.

Alerta

Os virginianos acordam no alerta, e a atenção deve ser redobrada no durante este período. Cuide com gastos fora do orçamento. Não deixe a mudança de humor afetar o relacionamento com os colegas. Amor, com ciúmes, evite as críticas.

Áries – Acredite no sucesso e empregue sua energia para o conquistar o que deseja no trabalho. Compartilhe seus anseios com a pessoa amada. Convide os amigos e família para um programa no final de semana. C. 946 M. 3628

Touro – A cada dia que passa você recebe mais energia positiva dos astros. Conquiste o par afetivo com carinhos. Chances de ganhos em jogos. Pode aceitar convites para festas ou reuniões de amigos. C. 315 M. 4209

Gêmeos – Fase em que alcançará todos os objetivos no trabalho. Possibilidade de receber dinheiro que julgava perdido. Clima de romantismo no amor. Tudo certo durante o final de semana. C. 693 M. 0951

Câncer – o final de semana começa a todo vapor. Procure a companhia de pessoas que tenham os mesmos objetivos. Controle os gastos. Não descuide da saúde. Viagens e passeios favorecidos. C. 270 M. 7731

Leão – Sua vida profissional está bem posicionada. As finanças estão em plena ascensão. Não faltará dinamismo e dedicação para chegar ao sucesso. Acertos na vida a dois. Saia para se divertir no final de semana. C. 139 M. 2497

Virgem – Você passa o sábado no alerta, e o mais indicado será manter em ordem no trabalho e vida doméstica. A paciência será a causa da boa convivência com a pessoa amada e família. C. 087 M. 1520

