Horóscopo de hoje: sábado (24.05.25)

Possuem o dom da observação, capacidade crítica e analítica e aguda inteligência. Sua principal característica é a dualidade, oferecendo, interessantes contrastes. Quando o indivíduo recebe ao nascer a influência total de Gêmeos (isto é, nascimento e o Ascendente, o que poderá ser verificado por meio do horóscopo matemático).

Quem nasceu hoje

É o amigo para todas as horas. Sabe que tem muita capacidade e não gosta de fugir dos desafios. Tem um bom coração, por isso está sempre ajudando os mais necessitados. A família será seu porto seguro. É audacioso, virtuoso e forte.

Alerta

Os nativos de Áries ficam no alerta até às 14h39, e a indicação é de rotina enquanto durar este período negativo. Após esse horário e no restante do final de semana os cuidados serão dos taurinos no trabalho e vida pessoal.

Áries – Você fica no alerta até às 14h39, e a rotina é indica enquanto durar este período negativo. Evite entrar em confronto com a família e amigos. À noite aproveite para sair com seu par afetivo. C. 620 M. 2449

Você fica no alerta até às 14h39, e a rotina é indica enquanto durar este período negativo. Evite entrar em confronto com a família e amigos. À noite aproveite para sair com seu par afetivo. C. 620 M. 2449 Touro – Coloque em ordem os negócios mais importantes no começo da manhã, a partir das 14h39, você entrará no alerta. Serão dois dias e meio em que deve manter a rotina no trabalho e vida pessoal. C. 084 M. 7490

Coloque em ordem os negócios mais importantes no começo da manhã, a partir das 14h39, você entrará no alerta. Serão dois dias e meio em que deve manter a rotina no trabalho e vida pessoal. C. 084 M. 7490 Gêmeos – Esta é uma fase positiva para inovar e lutar pelos objetivos, o Sol no seu signo abre as portas para o sucesso. Seu senso de oportunidade está em alta. Harmonia e romantismo no relacionamento. C. 418 M. 5464

Esta é uma fase positiva para inovar e lutar pelos objetivos, o Sol no seu signo abre as portas para o sucesso. Seu senso de oportunidade está em alta. Harmonia e romantismo no relacionamento. C. 418 M. 5464 Câncer – Volte suas atenções para assuntos de rotina, lembre-se que você está no seu inferno astral. Faça um balanço nas finanças. Não deixe a vida dois em segundo plano. Não descuide da saúde. C. 802 M. 3218

Volte suas atenções para assuntos de rotina, lembre-se que você está no seu inferno astral. Faça um balanço nas finanças. Não deixe a vida dois em segundo plano. Não descuide da saúde. C. 802 M. 3218 Leão – Tire proveito das coisas boas que estão acontecendo. Favorável para acertos financeiros. Quebre a rotina e descobrirá novas motivações no relacionamento. Organismo perfeito. C. 740 M. 3586

Horóscopo de hoje de outros signos

Virgem – Estão abertas as portas para o sucesso. Pode ir frente com as mudanças que pretende fazer no seu lar. Expresse o que sente ao seu par afetivo. Organismo excelente. Saia para se divertir. C. 826 M. 7101

Estão abertas as portas para o sucesso. Pode ir frente com as mudanças que pretende fazer no seu lar. Expresse o que sente ao seu par afetivo. Organismo excelente. Saia para se divertir. C. 826 M. 7101 Libra – Pode sair para negociar, acertar parcerias e associações. Proteção da família. Positivo para fazer mudanças na sua casa durante o final de semana. Explore o carinho na vida a dois. C. 069 M. 8098

Pode sair para negociar, acertar parcerias e associações. Proteção da família. Positivo para fazer mudanças na sua casa durante o final de semana. Explore o carinho na vida a dois. C. 069 M. 8098 Escorpião – Não tenha receio de lutar por aquilo que acredita. Dinheiro extra deve equilibrar o setor financeiro. Vida a dois protegida. Não descuide da saúde, uma caminhada fará bem. C. 805 M. 4910

Não tenha receio de lutar por aquilo que acredita. Dinheiro extra deve equilibrar o setor financeiro. Vida a dois protegida. Não descuide da saúde, uma caminhada fará bem. C. 805 M. 4910 Sagitário – Momento positivo para fechar novos acordos profissionais. Ótimas energias fortalecem os laços com a família. Você está bem-posicionado e conseguirá visualizar o sucesso. Chances de ganhos em jogos. C. 276 M. 7309

Momento positivo para fechar novos acordos profissionais. Ótimas energias fortalecem os laços com a família. Você está bem-posicionado e conseguirá visualizar o sucesso. Chances de ganhos em jogos. C. 276 M. 7309 Capricórnio – Os astros renovam sua vitalidade, e reservam excelentes momentos no setor de trabalho. Ótima fase para mexer na decoração da casa. Amor com carinhos durante o final de semana. C. 546 M. 9469

Os astros renovam sua vitalidade, e reservam excelentes momentos no setor de trabalho. Ótima fase para mexer na decoração da casa. Amor com carinhos durante o final de semana. C. 546 M. 9469 Aquário – Troque ideias com os colegas, juntos conseguirão o sucesso com mais rapidez. Coloque as finanças em ordem. Dê mais atenção às necessidades da família. Evite a rotina com a pessoa amada. C. 203 M. 7485

Troque ideias com os colegas, juntos conseguirão o sucesso com mais rapidez. Coloque as finanças em ordem. Dê mais atenção às necessidades da família. Evite a rotina com a pessoa amada. C. 203 M. 7485 Peixes – Os astros acenam com boas perspectivas. Favorável para assinar documentos e resolver uma pendência financeira. Use e abuse do charme para conquistar a pessoa amada. Saúde com energia. C. 418 M. 5065

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM