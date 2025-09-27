Horóscopo de hoje: sábado (27.09.25)

Libra é o signo dos relacionamentos pessoais, e isso pode significar rivalidade e disputa. Por isso, os librianos são especialmente atraídos por esportes onde enfrentam um adversário ou por aqueles em que jogam lado a lado como um parceiro. Tênis é a modalidade em que um libriano costuma brilhar, pois incorpora todas as qualidades deste signo, com dois jogadores avaliando um ao outro a cada lance.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias arrojadas. Gosta de agir diretamente nos problemas, sem rodeios. Está sempre em busca de novos estímulos. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Leal, impetuoso e carismático.

Alerta

Os sagitarianos passam o sábado no alerta, e a indicação é para manter a rotina enquanto estiverem nesta fase negativa. Procure ser mais prático e não deixe nada pendente. Não entre em confronto com a pessoa amada e família.

Áries – Fase de equilíbrio no trabalho e vida pessoal. Procure a companhia da família. Seu charme está irresistível, atraindo à atenção do seu amor. Pode sair para compras. C. 173 M. 9580

Touro – Fase em que alcançará seus objetivos no trabalho. Aproveite o momento positivo para conquistar de uma vez a pessoa amada. Pode sair para se divertir, viajar ou fazer compras de uso pessoal. C. 896 M. 4631

Gêmeos – Use sua energia para acertar o trabalho. A fase é indicada para levar adiante mudanças na decoração de sua casa. No amor, aproveite para declarar o que sente ao seu par afetivo. C. 019 M. 1903

Câncer – Continua uma fase produtiva. Aproveite o apoio que recebe no trabalho e não deixe nada pendente. Quebre a distância entre você e seu amor. Aceite convites para ficar ao lado da família. C. 463 M. 2147

Leão – Vá atrás do que interessa e acerte as questões no trabalho. Pode fazer as mudanças que vem adiando em seu lar. Dê asas a sua imaginação quando estiver com seu par afetivo. C. 675 M. 0364

Virgem – Conseguirá resultados financeiros acima do esperado. Não tenha receio de colocar suas ideias em prática. Você tem motivos para sorrir, o amor vai animar seu coração. C. 823 M. 3452

Veja mais previsões

Libra – Não faltarão energia e oportunidades para fazer o que gosta, principalmente no trabalho. Finanças equilibradas. Tome a iniciativa com seu par afetivo. Final de semana tranquilo. C. 751 M. 8816

Escorpião – Os astros indicam que você deve neste momento ter cuidados com mudanças no trabalho, a rotina deve prevalecer. Aproveite o final de semana para descanar. Amor neutro. C. 243 M. 5790

Sagitário – Você passa o dia no alerta, e os astros recomendam cuidados no trabalho. Não se irrite por qualquer coisa e lembre-se que esta é uma fase passageira. No amor, controle os ciúmes. C. 954 M. 7208

Capricórnio – Os planos profissionais estão favorecidos, e a rotina deve mudar para melhor. Bons ventos sopram a favor das finanças. Acredite no seu charme e parta para a conquista do seu amor. C. 380 M. 6079

Aquário – Os assuntos profissionais estão em alta, e você deve aproveitar para alcançar os objetivos. Proteção da família e amigos. Chances de ganhos em jogos. A paixão vai dominar seu relacionamento no final de semana. C. 106 M. 9235