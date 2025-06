Horóscopo de hoje: sábado (28.06.25)

A modéstia, prudência e simplicidade são qualidades peculiares aos nativos de Câncer. Raramente se deixarão arrastar pela ostentação, não obstante apreciarem o conforto e o bem estar material. Em virtude das misteriosas irradiações de Câncer os que nascem sob sua influência sentem-se atraídos para as pesquisas no campo espiritual; gostam das experiências psíquicas, feitas num sentido tanto científico como místico.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias avançadas. Gosta de agir diretamente nos problemas. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Irá se destacar no mundo profissional. Canaliza muita energia para projetos de ajuda a comunidade. Leal, arrojado e simpático.

Alerta

Os leoninos passam o sábado no alerta, e a indicação é de rotina. Cuidado com seu ímpeto, não faça nada impensado. Deixe as inovações e mudanças para quando estiver fora desta fase negativa. Use o diálogo com a pessoa amada e família.

Áries – Aproveite a influência astral positiva. Não dispense ajuda de amigos. Use e abuse do poder de comunicação. Seja romântico com seu par afetivo. Organismo perfeito. Tudo azul durante o final de semana. C. 961 M. 3496

Touro – Com criatividade e decisões racionais alcançará o sucesso. Bom clima em família. Invista no seu relacionamento sem medo de errar. Pode sair para se divertir no final de semana. C. 694 M. 9368

Gêmeos – Favorável para realizar mudanças nos seus projetos. Tire prazer nas pequenas coisas, e fique ao lado do seu amor. Aproveite o final de semana e pode ir em frente com mudanças no seu lar. C. 773 M. 0154

Câncer – Fase em que o Sol no seu signo ajuda a retomar projeto que estava parado. Positivo para acertar pendências financeiras. Aja com carinho e vai conseguir o que quiser do seu amor no final de semana. C. 049 M. 8763

Leão – Você passa o dia no alerta, e o indicado será manter a rotina durante esta fase negativa. Sol e Lua desfavorecem o seu final de semana. Evite demonstrações de ciúmes com seu par afetivo. C. 435 M. 7925

Virgem – Fase produtiva, ainda mais se exercer atividades que exijam liderança. Harmonia com a família. Faça algo para melhorar seu relacionamento afetivo, um passeio ou viagem seria uma boa pedida. C. 853 M. 2702

Libra – Você encontra um campo bastante produtivo. Ideias inovadoras podem ser colocadas em prática. Assuntos familiares concentrarão sua atenção. No amor, deixe seu lado sedutor se manifestar. C. 301 M. 5316

Escorpião – A sua força de vontade continua sendo o melhor caminho nesta fase. Positivo para compras de uso pessoal. No amor, procure demonstrar o que sente ao seu par afetivo. C. 280 M. 9834

Sagitário – O desejo de mudar seus projetos devem surtir efeitos positivos. Pode programar compras e viagens. A vontade de agradar seu amor vai falar mais alto. Saia para se divertir. C. 558 M. 1042

Capricórnio – Continue agindo com rapidez e não deixe passar nenhuma oportunidade. Amizades sinceras estarão ao seu lado. Sinal verde para conquistar o coração da pessoa amada. C. 122 M. 6270

Aquário – Explore melhor sua criatividade. Transformações importantes devem marcar o relacionamento familiar. Uma pitada de carinho vai fazer bem ao seu relacionamento. Viagens a passeios favorecidos. C. 906 M. 4543

Peixes – Os astros mandam energia positivas. Favorável para ganhar dinheiro extra. Ótimo dia para ficar ao lado dos amigos íntimos. Use seu charme para conquistar a pessoa amada. C. 413 M. 7687

