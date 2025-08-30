Horóscopo de hoje: sábado (30.08.25)
Confira a previsão dos astros para o seu signo
•
A personalidade de Virgem é marcada por uma inteligência aguda que os nativos deste signo usam para analisar e compreender a ordem natural das cosias. Tendem a ser metódicos e precisos, atraídos por todo conhecimento que possa ter aplicado de forma útil. Confirmando tal preocupação, partilharão essa experiência com todos e, na ânsia de cumprir a sua parte, é possível que saiam de sua reserva natural.
Quem nasceu hoje
Não teme as mudanças seja de ordem profissional ou familiar. Nunca deixa um trabalho ou projeto inacabado. É uma pessoa com facilidade para comandar. A vida social trará muitas alegrias. Arrojado, confiante e encantador.
Alerta
Os escorpianos ficam no alerta até às 11h06, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Após esse horário os sagitarianos precisaram ter calma no restante do final de semana. Controle o ciúmes para não magoar seu par afetivo.
- Áries – Negócios envolvendo a família estão favorecidos. As finanças prometem novidades. Favorável para compras de uso pessoal. Deixe a vida a dois mais alegre, saia para se divertir. C. 049 M. 5167
- Touro – Aproveite esta fase para acertar o trabalho. Pode sair para compras de uso pessoal, mas sem exageros. Procure a companhia da família no final de semana. Amor com carinhos. C. 704 M. 3341
- Gêmeos – O momento é oportuno para ganhar dinheiro com seu trabalho. Procure ser otimista em tudo o que fizer. Conhecerá gente interessante. Pode sair para festas e encontros de amigos. Tudo certo no amor. C. 856 M. 9426
- Câncer – Com disciplina e determinação conseguirá colocar o trabalho em ordem. Promova um clima de companheirismo com a família. Não tenha receio de demonstrar o que sente ao seu par afetivo. C. 160 M. 4754
- Leão – Empenho, este será um de seus maiores aliados para conseguir os objetivos no trabalho. Aproveite as oportunidades que estão surgindo. Final de semana de alegrias com a pessoa amada e família. C. 215 M. 1034
- Virgem – Pode assumir novos compromissos profissionais. Aguarde novidade sobre dinheiro. A sensualidade deve comandar o relacionamento afetivo. Chances de ganhos em jogos. Viagens e passeios favorecidos. C. 491 M. 8685
Mais previsões
- Libra – A fase pede mais empenho no setor de trabalho. Não deixe os problemas sem resolver. Procure a companhia de pessoas que tenham os mesmos objetivos. No amor, o diálogo será importante. C. 632 M. 2978
- Escorpião – Você fica no alerta até às 11h06, e deve adiar as mudanças para o período da tarde, quando tudo voltará ao normal. Aceite sugestões da família e amigos. No amor, o diálogo será importante para manter a harmonia. C. 993 M. 7842
- Sagitário – Coloque em ordem os negócios mais importantes no começo da manhã, a partir das 11h06, você passará a receber a influência negativa do alerta. Serão dois dias e meios de cuidados no trabalho e vida pessoal. C. 524 M. 0692
- Capricórnio – Com perseverança conseguirá acertar o seu trabalho. Notícia sobre dinheiro. Apoio de pessoas influentes nos seus projetos. Evite rotina com a pessoa amada. Organismo em ordem. C. 377 M. 6519
- Aquário – Fase em que atingirá os objetivos no trabalho. Clima de harmonia com os amigos. Aproveite o final de semana para se divertir ao lado da pessoa amada. Organismo em ordem. C. 186 M. 4804
- Peixes – Aproveite ao máximo sua capacidade e promova mudanças no setor profissional. Solução de problema financeiro. Dê mais atenção às necessidades do seu par afetivo. C. 220 M. 1251
