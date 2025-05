Horóscopo de hoje: sábado (31.05.25)

Gêmeos é um signo vivo e espontâneo, e o pai deste signo participa das aventuras dos filhos com entusiasmo e alegria, sempre disposto a adiantar suas tarefas de casa para poder brincar com as crianças. São em geral os organizadores de passeios e lugares agradáveis e pitorescos. Os geminianos valorizam acima de tudo a educação e absolutamente não podem viver sem a comunicação.

Quem nasceu hoje

O sucesso virá através do próprio esforço. Está sempre preocupado em ajudar as pessoas mais carentes da sociedade. A família é o seu porto seguro. A simpatia é uma de suas maiores virtudes. É franco, bondoso e forte amigo.

Alerta

Os nativos de Leão passam o sábado no alerta, e os astros indicam cuidados com o andamento do trabalho. Coloque os gastos na ponta do lápis. Evite ser intransigente com a pessoa amada e família. Não descuide da alimentação.

Áries – Com disciplina e responsabilidade poderá atingir suas metas no trabalho. Confie na sua capacidade. Muita inspiração na vida a dois. Saia para se divertir no final de semana. C. 321 M. 5979

Touro – Os assuntos profissionais estão protegidos, e você poderá colocar em funcionamento os projetos de expansão. É hora de transmitir suas ideias. Tome a iniciativa na vida a dois. C. 743 M. 8015

Gêmeos – O momento é um dos mais positivos do ano, por isso você deve agir com rapidez para alcançar seus objetivos. Tudo azul na vida a dois. Convide a família para estar com você no final de semana. C. 472 M. 7146

Câncer – Fase para ter cuidados no trabalho. Procure agir dentro dos limites, evitando mudanças profissionais. Não é hora de fazer reivindicações. Dê espaço para seu par afetivo. Saúde neutra. C. 513 M. 6820

Leão – Você passa o dia no alerta, e deve ter cuidados redobrados com o trabalho. Não se entusiasme nos gastos. Evite fazer qualquer tipo de imposição ao seu par afetivo. Saúde em leve baixa. C. 904 M. 2038

Virgem – O quadro astral não poderia ser mais positivo. Tudo depende somente de você, por isso não se perca no caminho. Tente ser mais comedido nos gastos. Tudo bem com a saúde. Saia para se divertir. C. 054 M. 1491

Horóscopo de hoje de outros signos

Libra – É hora de mostrar sua competência e colocar a ousadia em ação. Pode fazer planos junto com a pessoa amada. Positivo para compras de uso pessoal ou doméstico. Final de semana tranquilo. C. 662 M. 3603

Escorpião – As pendências no trabalho devem ser solucionadas nesse período. Faça uma surpresa à pessoa amada. Positivo para tentar em jogos. Pode aceitar convites para se divertir no final de semana. C. 935 M. 0253

Sagitário – A sorte promete estar com você em todos os momentos. Pode assumir novas responsabilidades. No amor, demonstre mais carinhos. Procure a companhia da família no final de semana. C. 286 M. 4392

Capricórnio – Excelente fase para traçar novos planos para o setor profissional. Boas oportunidades estão a caminho. Melhora acentuada da relação afetiva. Viagens e passeios favorecidos no final de semana. C. 112 M. 2589

Aquário – Não deixe nada pendente no trabalho. Dinheiro extra deve ajudar a recompor as finanças. Demonstre o que sente a pessoa amada. Proteção da família. Pode sair para festas ou encontros de amigos. C. 827 M. 9740

Peixes – Seu instinto para ganhar dinheiro está aguçado. Positivo para viajar, fazer contatos e firmar acordos comerciais. Evite a rotina com a pessoa amada, saia para um fazer uma viagem ou passeio. C. 095 M. 5767

